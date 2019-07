Sống ở TP.HCM mà không có nước sạch

Ông Nguyễn Công Viên, nhà 247/26 Lê Đức Thọ than thở: “Mỗi ngày, tôi phải treo lủng lẳng can, thùng để đến nhà người quen lấy nước sạch về nấu nướng, ăn uống. Do nước sạch chưa đến được với bà con trong hẻm nên nhà nào cũng sử dụng nước giếng. Nhiều năm gần đây nước giếng bị ô nhiễm , chỉ tắm giặt chứ không dám dùng cho việc ăn uống, nấu nướng. Vì thế, mỗi ngày tôi phải đi chở nước sạch từ nhà bà con về xài, quá khổ chú ơi”.