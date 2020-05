Sốt ruột với hóa đơn nước sạch

Những ngày gần đây, nhiều khách hàng liên tục phản ánh đến nhóm Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp (kênh tiếp nhận thông tin phản ánh chính thống của ngành chức năng TP.Đà Nẵng) về tình trạng tiền nước sạch phải thanh toán trong tháng 5 tăng cao so với các tháng trước. Phổ biến nhất là trường hợp hộ từng chi trả khoảng 80.000 đồng/tháng nay tăng đến trên 150.000 đồng; một số trường hợp khác tăng gấp 3-4 lần.

Ông N.B.T. (trú tại đường Bùi Viện, Q.Hải Châu) phản ánh, gia đình chỉ có 2 người nên sử dụng nước không nhiều. Tháng 1 và 2, tiền nước hơn 100.000 đồng/tháng, tháng 3 hơn 36.000 đồng/tháng, nhưng khoản cộng dồn 2 tháng 4 và 5 lại lên đến gần 1,1 triệu đồng.

Bà L. (người nhà ông T.) bức xúc: “Chúng tôi sử dụng nước bình thường nên không thể có chuyện tiền nước tăng đột biến như vậy. Sau khi nhận được hóa đơn, tôi kiểm tra đường ống xem có bị vỡ hay không thì thấy hoàn toàn bình thường nên đã phản ánh đến Dawaco. Nếu không xử lý thỏa đáng, chúng tôi sẽ không thanh toán”.

Trường hợp bà T.T.T.T. (trú tại đường Ngô Quyền, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) cũng khá đặc biệt, khi hóa đơn tăng gần… 20 lần. Cụ thể, trong các tháng 3, 4 hóa đơn nhà bà T. chỉ dao động ở mức 13.000 - 18.000 đồng/tháng, nhưng đến tháng 5 lại nhảy vọt lên 312.000 đồng.

Lý giải nguyên nhân hóa đơn tiền nước tháng 5 tăng đột biến , Dawaco cho biết do sản lượng trong tháng 4 “tạm tính bằng tháng 3” nên một số khách hàng có sản lượng nước tháng 4 lệch ít hoặc nhiều hơn so với thực tế sử dụng. Trong giai đoạn này, người dân ở nhà tránh dịch nên có thể dùng nước nhiều hơn so với số liệu tạm tính (hoặc có trường hợp nợ tiền tháng cũ chưa thanh toán qua tháng 5). Khi thực hiện đọc số vào tháng 5, tất cả những khoản đó sẽ gộp chung vào, nên tăng cao. Nhưng tính bình quân trong 3 tháng, lượng nước sử dụng mỗi tháng không có sự đột biến với trước đó.