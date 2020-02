Sự thật chuyện vợ chồng ở Nam Định bị xua đuổi vì nghi nhiễm Covid-19

Thời gian gần đây, dư luận tại H.Ý Yên, TP.Nam Định xôn xao về việc vợ chồng anh C., chị Tr., là giáo viên ở xã Sơn Lôi, H.Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (nơi đang là tâm dịch viêm phổi cấp do virus Covid- 19 gây ra), đang bị cách ly ở xã Yên Cường, H.Ý Yên.

Phản ánh với Thanh Niên, anh Hiệu (ở xã Yên Khang, H.Ý Yên) cho biết: “Hai vợ chồng từ tâm dịch về lánh Covid - 19 . Hình như đang phong tỏa nơi ở thì phải”. Thậm chí, anh Đặng V.H. (ở xã Yên Đồng, H.Ý Yên) còn cho biết: “Nghe nói người dân xua đuổi 2 vợ chồng đó”. Thông tin trên khiến dư luận tại H.Ý Yên hết sức lo lắng, hoang mang.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Chiển, Chủ tịch UBND xã Yên Cường, H.Ý Yên, cho biết: “Đúng là có việc vợ chồng anh C., chị Tr. cùng con trai từ xã Sơn Lôi về quê Yên Cường. Tuy nhiên, gia đình anh C. cùng 31 người từng tiếp xúc với họ đều đã được cách ly tại nhà , theo dõi sức khỏe đều đặn. Tất cả đều mạnh khỏe”.

Cụ thể, vợ chồng anh C. đều là giáo viên Trường tiểu học Sơn Lôi. Ngày 31.1, Trường tiểu học Sơn Lôi cho nghỉ dạy, vợ chồng anh C. về nhà ngoại ở xã Yên Đồng, H.Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến ngày 10.2, vợ chồng anh C. về xã Yên Cường, H.Ý Yên.

“Ngay khi vợ chồng anh C. về địa phương, chúng tôi đã đến để khám sức khỏe, đề nghị cách ly tại nhà. Những người tiếp xúc với gia đình anh C. cũng được hướng dẫn cách ly. Đến sáng nay (16.2), khi tiến hành đo thân nhiệt, khám sức khỏe thì gia đình anh C. và những người đã tiếp xúc đều khỏe mạnh bình thường. Thông tin này đã được thông báo rộng rãi đến nhân dân để mọi người yên tâm”, ông Nguyễn Văn Chuyển cho biết.

Bên cạnh đó, ông Chuyển cũng khẳng định không có việc người dân kỳ thị, xua đuổi vợ chồng anh C.

Về sức khỏe của gia đình anh C., ở góc độ chuyên môn, ông Phạm Văn Chính, Phó giám đốc Trung tâm Y tế H.Ý Yên, nói: “Tính từ thời điểm gia đình anh C. rời xã Sơn Lôi đến nay đã 16 ngày. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã không chủ quan, thực hiện tốt các phương án phòng ngừa. Sức khỏe của gia đình anh C. vẫn rất tốt, không có dấu hiệu bệnh viêm đường hô hấp. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cho cách ly tại nhà gia đình anh C. và những người đã tiếp xúc với họ. Người dân không nên hoang mang hay tỏ thái độ kỳ thị”.