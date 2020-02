Bình Dương cách ly tại nhà 104 người Trung Quốc phòng tránh Covid-19

Ngày 12.2, Sở Y tế Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các biện pháp cách ly tại nhà đối với 104 người Trung Quốc quay trở lại Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ tết để phòng chống dịch Covid-19.

Thăm phòng thí nghiệm của tiến sĩ tự tin tìm ra virus corona trong 70 phút

Theo kết quả rà soát của Công an tỉnh Bình Dương, những người bị cách ly do đến từ vùng có dịch bệnh Covid-19 do virus Corona (nCoV( gây ra hoặc một số người đã tiếp xúc với người trong gia đình đến từ vùng dịch TP.Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và các tỉnh lân cận Hồ Bắc.