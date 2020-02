Sống trong… thời dịch nCoV: Tự trấn an bằng những câu 'thần chú'

“Mốt” đeo khẩu trang check in điểm đến Tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Quốc Toản, khu vực chợ Hàn, nhà thờ Con Gà... (Đà Nẵng) vốn là những địa điểm dập dìu du khách vào bất cứ ngày nào trong tuần. Nay, những điểm này vắng hoe. Dịch nCoV đã “đóng băng” hoàn toàn thị trường khách Trung Quốc , thị trường lớn thứ nhì của ngành du lịch Đà Nẵng. Nhân viên của một tiệm bán đồ lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học (cạnh chợ Hàn) thở dài khi được hỏi về sức mua những ngày gần đây: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh chợ Hàn đìu hiu như những ngày vừa qua. Du khách không lui tới thì những tiệm bán đồ lưu niệm như cửa hàng chúng tôi cũng chỉ có cách ngồi nhìn nhau...”. Có mặt tại nhà thờ Con Gà - điểm tham quan được nhiều người trong và ngoài nước yêu thích khi ghé Đà Nẵng, người viết ghi nhận cảnh nhiều khách đi lẻ tập trung trước cổng sắt của nhà thờ để... “bòn” vài tấm ảnh. Nhà thờ ra thông báo đóng cửa nhưng không thông báo ngày mở cửa trở lại. Nhiều người tìm đến nhà thờ rồi tần ngần hồi lâu vì tiếc nuối. Họ bịt kín bởi khẩu trang để selfie, hoặc chụp cho nhau những bức ảnh kỷ niệm “độc”, có lẽ chưa bao giờ có trong các chuyến du lịch của mình. Trên nhiều tuyến phố, dễ dàng bắt gặp cảnh tượng du khách đeo khẩu trang để check in điểm đến. Thậm chí nhiều du khách an toàn đến mức đi ăn chỉ mở khẩu trang khi phần ăn dọn sẵn trước mặt, ăn xong, họ lại bịt khẩu trang lại. Hoàng Sơn