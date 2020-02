Sống trong… thời dịch nCoV: Từ “hiến kế” làm đẹp đến “tự chế” khẩu trang

Người dân hạn chế đi lại Sinh sống ở TP.HCM nhiều năm, anh Ngô Văn Triển (50 tuổi, ngụ đường Phạm Văn Đồng, P.1, Q.Gò Vấp), chủ một chuỗi thương hiệu cà phê, đưa hẳn vợ con về quê ở tận xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định để tránh dịch. Quán cà phê của anh ở trên đường Phạm Văn Đồng ngày này năm trước chưa mở cửa, khách đã đợi sẵn. Ngày nào cũng kín. Bây giờ hơn 30 bàn chỉ có 2 bàn có khách. “Việc kinh doanh khá ảm đạm”, anh Triển ta thán. T.Rin - Đ.Văn Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết đơn vị đã đặt mua 20 máy đo thân nhiệt, tăng cường trang bị tại tất cả các cổng, cửa ra vào bến xe, hướng dẫn lực lượng bảo vệ khi phát hiện hành khách có dấu hiệu ho, sốt cần yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Nhiều xe ôm công nghệ quanh Bến xe Miền Đông cũng đều bịt khẩu trang kít mít để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Anh Trần Bá Đạt (30 tuổi, quê An Giang, tài xế GrabBike), cho biết những ngày này công việc của anh ế ẩm hơn hẳn do người dân hạn chế đi lại.