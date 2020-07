Thi công đường gây ô nhiễm khu dân cư

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đăk Bla có tổng kinh phí đầu tư 895 tỉ đồng, do UBND TP.Kon Tum làm chủ đầu tư; dự án đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi QL14 do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí đầu tư khoảng 250 tỉ đồng. Hai dự án này do Công ty cổ phần Trường Long thi công. Dự án đường vào Khu du lịch văn hóa - lịch sử Ngục Kon Tum do Công ty TNHH Tuấn Dũng thi công.