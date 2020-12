Thuốc tôm hàng xóm, nhưng không bị xử lý

Trong đơn phản ánh gửi Báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Hùng (61 tuổi, ngụ ấp An Ninh A, xã An Thuận, H.Thạnh Phú, Bến Tre) trình bày: Đầu năm 2019, giữa gia đình ông và bà P.T.Đ (55 tuổi, ngụ cùng địa phương) có tranh chấp đường nước dẫn vào vuông tôm. Mặc dù được UBND xã An Thuận giải quyết ổn thỏa nhưng bà Đ. vẫn thường gây sự, dọa thuốc tôm nuôi của ông.

Sáng ngày 14.6.2019, tôm trong ao của ông Hùng bỗng chết đột ngột khoảng 200 kg (gồm tôm càng, tôm sú), thiệt hại khoảng 45 triệu đồng. Công an H.Thạnh Phú cho rằng không bắt được tội phạm nên không đủ cơ sở để xử lý.

Tiếp đến, khoảng 19 giờ ngày 10.7.2019, trong lúc đi tuần tra, ông Hùng bắt quả tang bà Đ. lén ném chất hỗn hợp xuống ao tôm rộng 6.200 m2 của ông. Sự việc có nhiều láng giềng chứng kiến và được trình báo Công an xã An Thuận cùng Công an H.Thạnh Phú. Ngay trong đêm, Công an H.Thạnh Phú đã tiếp cận hiện trường và tạm giữ bà Đ. 2 ngày để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản người khác.