Tỉnh gỡ phong tỏa, người dân vẫn không thể vào chợ vì phải 'đợi 5 thôn khác'

Đầu tháng 7, do liên quan nguồn lây tài xế xe tải người Quảng Ngãi đến trú bất hợp pháp tại xã Lộc Thủy nên chợ Nước Ngọt, xóm Cầu thôn Phước Hưng; 5 thôn của xã Lộc Thủy phải áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Mỏi mòn chờ ngày chợ mở

Sau thời gian áp dụng giãn cách, từ 12 giờ ngày 2.8, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định dỡ bỏ biện pháp giãn cách khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khu vực chợ Lộc Thuỷ (chợ Nước Ngọt) và xóm Cầu, thôn Phước Hưng.

Chợ tự phát trong các làng của xã Lộc Thủy ẢNH: GIA TÂN

Mặc dù UBND tỉnh có quy định như trên nhưng chợ Nước Ngọt đến nay vẫn chưa mở cửa trở lại. Ban quản lý chợ Nước Ngọt vẫn tiếp tục phong tỏa chợ khiến cho tiểu thương, người dân chưa thể vào.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến ngày 7.8, lối vào chợ vẫn bị rào barie bít đường. “Vì phòng chống dịch bệnh nên chúng tôi tuân thủ, tạm nghỉ một thời gian dù mất thu nhập nhiều. Thế nhưng khi tỉnh đã dỡ bỏ phong tỏa mà ban quản lý vẫn không cho vào chợ thật là vô lý. Chưa kể hàng hóa chúng tôi để lại trong chợ nhiều người bị mất cắp, một số vật dụng như bóng đèn thiết bị điện cũng bị lấy hoặc phá hỏng. Chợ không có người chăm nên rất nhếch nhác”, bà M.K, một tiểu thương có lô hàng ở chợ Nước Ngọt, kể.

Các chợ tự phát không đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 ẢNH: GIA TÂN

Đáng chú ý, do chợ chính bị phong tỏa một cách tùy tiện nên các chợ cóc, chợ xép mọc tự phát trong các làng gây phát sinh vấn đề mất an toàn trong phòng chống dịch do không có người kiểm soát đảm bảo thực hiện các biện pháp 5k theo quy định; phát sinh vấn đề rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường…

Trong khi đó, lãnh đạo Hợp tác xã Thương mại tổng hợp Điện nước Lộc Thủy (đơn vị quản lý Chợ Nước Ngọt) cho rằng việc tiếp tục áp dụng phong tỏa chợ Nước Ngọt là do UBND xã Lộc Thủy chỉ đạo. Nguyên nhân do hiện xã Lộc Thủy còn 5 thôn đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nên số lượng người dân đi chợ ít. Vì vậy “đợi thêm một thời gian nữa hết giãn cách 5 thôn kia thì mở cửa chợ cùng lúc luôn”, vị đại diện HTX này nói.

Người dân nhận lương thực, thực phẩm (mặt hàng thiết yếu) qua rào chắn cứng tại thôn An Bàng, xã Lộc Thủy sáng 7.8, dù biện pháp phong tỏa đã được thay đổi từ 28.7 ẢNH: GIA TÂN

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Lộc Thủy, ông Nguyễn Văn Hoàng nói rằng việc phong tỏa chợ hay mở cửa chợ trở lại do Ban quản lý chợ vì UBND xã hoàn toàn giao khu chợ cũng như trách nhiệm quản lý chợ cho đơn vị kinh doanh này. UBND xã không hề chỉ đạo phong tỏa chợ Nước Ngọt!

Cấm cản quá mức

Bên cạnh đó, cũng tại xã này, người dân tại 5 thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng và Thủy Cam phản ánh đang bị “phong tỏa” oan. Bởi 5 thôn này đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, quyết định dỡ bỏ, điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 sang biện pháp giãn cách xã hội nhưng người dân phản ánh vẫn bị áp dụng như chưa được điều chỉnh. Người dân tiếp tục bị các chốt chặn ở thôn cấm ra khỏi thôn, dù là đi mua hàng thiết yếu.

Tuyến đường chính của xã Lộc Thủy đi đến nhiều thôn vẫn áp dụng biện pháp vượt mức quy định khiến người dân bức xúc ẢNH: GIA TÂN

Trao đổi với PV vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục khẳng định lãnh đạo UBND xã không chỉ đạo, không cấm người dân ra khỏi thôn mà khi đi ra ngoài thì phải khai báo, có lý do hợp lý, đảm bảo biện pháp 5k… thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Theo vị lãnh đạo này việc các chốt cấm cản người dân ra vào thôn như phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 là không đúng.