TP.HCM có ca nghi nhiễm Covid-19 ở Q.Gò Vấp: Vào hẻm phong tỏa xin xét nghiệm

Theo ghi nhận, khoảng 20 giờ, hàng rào bằng dây thép gai được đặt ở đầu hẻm cùng bảng thông báo nền đỏ chữ vàng được in lớn "Khu vực cách ly tạm thời" có dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và công an phường đứng gác. Bên trong hẻm, nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng đang khử khuẩn và chỉ giải quyết cho những trường hợp đi vào mà không giải quyết cho người dân đi ra ngoài.

Ảnh: Cao An Biên

Bà C. kể: “Mấy ngày trước, anh trai tôi có về thăm mẹ, tôi có nói chuyện với ổng mấy câu nên khi biết anh có thể nhiễm Covid-19 tôi hơi hốt hoảng chạy vội vào xin xét nghiệm. Nghe tin mà tôi vừa lo cho anh mình, không biết lỡ nhiễm bệnh vậy rồi ổng ra sao, hai là tôi lo cho sức khỏe của mình và mẹ. Giờ chỉ mong là gia đình tôi và mọi người đều bình an vượt qua dịch lần này”. Nói rồi bà C. vội vã đến khai báo thông tin với dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ để vào phía trong khu vực phong tỏa.