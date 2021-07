TP.HCM giãn cách Chỉ thị 16: Người dân đưa đủ loại 'giấy thông hành' để qua chốt

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào giờ cao điểm sáng 12.7, các tuyến đường dù vắng xe hơn thường lệ nhưng tại các chốt kiểm soát trong nội đô, nhiều người chen nhau trình "giấy thông hành", trình bày lý do ra đường.

Tại chốt trên đường Phan Văn Trị (đoạn giao nhau với đường Phạm Văn Đồng), các lực lượng chức năng phải kiểm tra chiều xe ra, vào quận Gò Vấp cách xa nhau chừng 50 - 70m để tránh ùn tắc. Dù vậy, 7 giờ sáng, dòng xe vẫn đông đúc chờ qua chốt

Ùn ùn người tại chốt Phan Văn Trị (đoạn từ Q.Gò Vấp) ra Phạm Văn Đồng Ảnh: Vũ Phượng Chốt cầu Chợ Cầu đa phần người dân ra đường đều có giấy xác nhận đi lại Ảnh: Độc Lập

So với cùng thời điểm chỉ riêng Q.Gò Vấp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các chốt kiểm soát ở Gò Vấp đợt này có phần vắng xe hơn, nhưng vẫn còn khá đông người và xe trên đường. Tại các chốt, dù lực lượng chức năng gồm: công an, CSGT, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, tình nguyện viên làm việc hết công suất nhưng dòng người vẫn phải nối đuôi nhau chờ tới lượt trình "giấy thông hành", lý do ra đường.

Đủ loại giấy thông hành có mộc đỏ được trình cho lực lượng chức năng Ảnh: Độc Lập

Một CSGT trực chốt nhận xét: "Đến hôm nay thì hầu như ai ra đường cũng có giấy hết, nhưng vẫn khá đông người. Đủ loại giấy xác nhận đi lại của các công ty được trình ra".

Theo quan sát, có thời điểm tại chốt kiểm soát đông xe, một vài người cố tình ngó lơ vượt qua chốt, khoảng một nửa trong số đó được lực lượng trực chốt yêu cầu quay trở lại để kiểm tra giấy tờ.

Chốt Phan Văn Trị (hướng vào Q.Gò Vấp) có lực lượng dân quân tự vệ, CSGT, tình nguyện viên liên tục làm việc nhưng vẫn không kịp xem các giấy tờ Ảnh: Vũ Phượng Chốt cầu Trường Đai sáng nay lại khá vắng xe Ảnh: Độc Lập

Tại chốt trên đường Phan Văn Trị (hướng vào Q.Bình Thạnh) khá vắng xe, một số chốt khác trên Q.Bình Thạnh người dân ra đường cũng không phải chờ quá lâu.

Ghi nhận tại chốt đường Nguyễn Kiệm, đường Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) xe đông theo từng thời điểm, có những lúc khoảng 50 - 70 xe chen nhau chờ trình giấy xác nhận đi lại. Sau đó, chốt thưa người được vài phút lại tiếp tục đông trở lại.

Chốt trực kiểm soát trên đường Phan Huy Ích Ảnh: Độc Lập Mệt mỏi chờ qua chốt cầu Chợ Cầu Ảnh: Độc Lập CSGT, công an "hoa mắt" với các loại giấy xác nhận đi lại Ảnh: Độc Lập Vào giờ cao điểm ngày thứ hai đầu tuần, nhiều người trình bày lý do ra đường được giải quyết, hiếm có trường hợp nào phải quay đầu xe Ảnh: Vũ Phượng

Theo lãnh đạo một số đội CSGT - TT, sáng nay, ngoài việc kiểm tra giấy tờ, lý do người dân ra đường, lực lượng chức năng cũng bắt đầu kiên quyết xử phạt các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.

Đến 9 giờ sáng, lượng xe qua các chốt vẫn còn tương đối đông, để tránh ùn ứ, không đảm bảo khoảng cách an toàn, một số thời điểm lực lượng chức năng phải "xả chốt".

TP.HCM hiện có 12 chốt kiểm soát tại khu vực cửa ngõ, 266 chốt trong khu vực nội đô để kiểm tra người dân ra đường không lý do trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.