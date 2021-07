TP.HCM giãn cách xã hội: Phạt ngay 2 triệu nhiều người đi công chuyện, tập thể dục

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 . Hôm nay (12.7) là ngày thứ tư TP thực hiện giãn cách, người dân ra đường vẫn rất đông, đủ loại giấy thông hành được xuất trình cho lực lượng chức năng để xin qua chốt. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người với những lý do như: đi tập thể dục, đi "công chuyện", đi sửa máy,... bị lập biên bản phạt ngay 2 triệu.

Chui hẻm né chốt kiểm soát Covid-19 ở Gò Vấp để tránh kiểm tra “giấy thông hành”

Giãn cách, một số đường vẫn đông

Sáng 12.7, tổ công tác gồm CSGT - TT, trật tự đô thị Q.Phú Nhuận; chủ tịch, phó chủ tịch phường cùng trật tự đô thị phường 9, Q.Phú Nhuận lập chốt kiểm soát từ 5 giờ sáng trên đường Hoàng Minh Giám (đoạn qua Công viên Gia Định).

Trường hợp người dân vi phạm về ra đường không lý do chính đáng kèm với các vi phạm về giao thông thì CSGT sẽ lập biên bản Ảnh: Độc Lập Vì tuyến đường chính khá đông xe nên ông Nguyễn Đức Lai - Chủ tịch UBND P.9, Q.Phú Nhuận trực tiếp xuống đường kiểm tra lý do người dân ra đường Ảnh: Độc Lập

Đây là tuyến đường chính đi từ Gò Vấp sang Phú Nhuận, lưu lượng xe ngày thường rất đông và cũng là khu công viên nhiều người thường tập thể dục nên cả lãnh đạo phường trực tiếp cùng tổ công tác kiểm tra xử phạt người dân ra đường không lý do.

TP.HCM yêu cầu không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 trong khu vực nội thành

Một lãnh đạo UBND P.9 nhận xét: "Ngày giãn cách mà đường vẫn đông y như ngày thường. Sáng chúng tôi phải làm từ 5 giờ, đến 7 giờ vẫn còn người đi tập thể dục trong công viên. Không thể hiểu được luôn, giãn cách ngày thứ tư rồi chứ phải mới đâu".

Tất cả các xe lưu thông qua đường Hoàng Minh Giám đều phải xuất trình giấy tờ để kiểm tra lý do ra đường Ảnh: Độc Lập Việc lập chốt tại đây được thực hiện liên tục 4 ngày qua Ảnh: Độc Lập

Tại chốt Q.Gò Vấp, một cán bộ trực chốt, thở dài: "Ai cũng có giấy, trực chốt mà đọc hết nội dung tờ giấy không xuể nên nhiều lúc đông quá cứ thấy đóng dấu là cho đi".

Khoảng 9 giờ 10 phút, anh N.D.V (25 tuổi, ngụ Q.12) qua chốt nhưng không xuất trình được giấy tờ nào khác ngoài CMND nên được mời vào vị trí lập biên bản. Tại đây, anh V. trình bày: "Em làm công ty may, máy công ty bị hư nên em lên sửa, bữa giờ em ở nhà không đi ra ngoài, nay vừa ra thì bị thổi vào đây". Cán bộ phường giải thích: "Anh nói anh làm công ty đi sửa máy, nhưng anh không chứng minh được, anh cũng không có giấy tờ gì hết".

Nghe vậy, anh V. mở điện thoại phần camera giám sát, đưa cho cán bộ phường xem và nói: "Đây là những máy móc bị hư. Em có thể gọi cho sếp em để anh nói chuyện được không".

Các vi phạm về ra đường không có lý do chính đáng bị phạt 2 triệu đồng Ảnh: Độc Lập Quảng cáo

Cán bộ phường hỏi tiếp: "Anh ở Q.12 không có giấy gì sao đi qua được Gò Vấp để tới Phú Nhuận?", anh V. chưa biết đáp sao thì cán bộ phường tiếp: "Bây giờ giãn cách xã hội, quận giãn cách theo quận, không có các giấy tờ không thể đi ra ngoài như vậy được. Tại thời điểm chúng tôi kiểm tra anh không cung cấp được giấy tờ chứng minh nên anh bị lập biên bản, phạt 2 triệu".

Theo lực lượng chức năng, người bị phạt có thể đóng phạt tại chỗ để nhờ phường đóng giúp qua kho bạc và nhận quyết định đóng vào ngày hôm sau. Hoặc người bị phạt tự đi qua phường lấy quyết định, rồi qua kho bạc đóng phạt, quay về lại phường nhận CMND.

Ông Lê Thanh Phong - cán bộ quản lý trật tự đô thị Q.Phú Nhuận cho biết, người dân qua chốt kiểm soát phải xuất trình CMND/CCCD kèm theo giấy xác nhận đi lại. Lực lượng chức năng không yêu cầu kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 Ảnh: Độc Lập

"Cách này để chế tài với người vi phạm, buộc họ phải đóng phạt. Trước kia phạt không giữ CMND thì người đóng, người không. Nhưng khi giữ CMND thì buộc họ phải tới đóng phạt. Còn đóng tại chỗ để phường đóng giúp qua kho bạc vừa tăng hiệu quả xử phạt, vừa đỡ mất thời gian của người bị phạt", một lãnh đạo phường giải thích.

Trưa 12.7: Cả nước thêm 1.112 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 879 ca

Đi mua rau mà đi vào công viên

Trường hợp khác, anh K. (tự xưng là giám đốc một công ty du lịch ) đi qua đường Hoàng Minh Giám cũng bị yêu cầu vào bàn làm việc khi không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường có lý do chính đáng. Một cán bộ trật tự đô thị nói: "Công ty du lịch giờ nghỉ hết, không nằm trong nhóm thiết yếu mà anh đi đâu?". Anh K. đáp: "Công ty du lịch có nhiều bộ phận, tôi làm bên xuất nhập cảnh. Hồ sơ khách xong rồi tôi phải đi lên cục lấy về trả cho khách nên mới đi ra đường. Công ty cho nhân viên nghỉ hết rồi nên tự tôi phải đi".

Anh K. giải thích nhưng không được cán bộ phường chấp nhận. Lát sau, Phó chủ tịch phường vào hỏi tiếp, anh K. đưa hồ sơ các thủ tục chức minh công việc của mình và nhận mình là giám đốc công ty phải trực tiếp đi giải quyết nên được tiếp tục lưu thông.

Lãnh đạo phường nhận xét, dù là giãn cách xã hội nhưng vẫn có nhiều xe lưu thông trên đường Ảnh: Độc Lập

Vài phút sau, bà Đ.X.M (50 tuổi) lưu thông trên đường, không mang theo giấy tờ gì bị lực lượng chức năng yêu cầu vào bàn lập biên bản. Bà M. không giải thích rõ ràng rằng ra ngoài để làm gì, vội gọi người nhà mang CMND ra, sau đó bà M. bị lập biên bản vì ra ngoài không có lý do chính đáng.

Anh L. (27 tuổi) cũng bị lập biên bản phạt 2 triệu với lỗi tương tự vừa ký xong biên bản thì thở dài: "Đi công chuyện, tới luôn công chuyện". PV hỏi anh đi "công chuyện" gì, anh nói công ty có nhiều việc cần giải quyết nên anh phải chạy lên, "mà xui...", anh bỏ lửng câu nói.

Trường hợp khác cho biết tên T. không mang theo giấy tờ gì, nói đi mua rau nhưng đi vào hướng công viên, sau khi hỏi thông tin và địa chỉ nhà, cán bộ phường phân tích: "Anh đi lối này không chỗ nào bán rau hết nha. Đây tôi chỉ cho anh đi, 2 chung cư hướng này có siêu thị mini, anh có thể đi lối đó. Còn không mua rau thì anh quay về nhà nha".

Như vậy, trong buổi sáng, tổ công tác đã lập biên bản 5 trường hợp vì ra ngoài không có lý do chính đáng.

Phó chủ tịch P.9 (đứng giữa) cũng trực tiếp kiểm tra tại chốt kiểm soát Công viên Gia Định Ảnh: Độc Lập Một số nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết yếu xuất trình thẻ khi qua chốt Ảnh: Độc Lập

Tại chốt kiểm soát của CSGT - TT Công an Q.3, trong vài tiếng buổi sáng ngày thứ tư TP.HCM giãn cách xã hội đã lập biên bản phạt 6 người ra đường không có lý do chính đáng. Lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.3 cho hay: "Có trường hợp đi xe hơi, nhây cả tiếng không ký biên bản, cứ nói cần đi xuống công ty ở Củ Chi, CSGT giải thích sao cũng không chịu ký. Chúng tôi mời công an phường ra ký vào làm chứng, mãi sau giải thích tiếp thì người này mới ký biên bản chịu phạt. Đi xe hơi mà không có bất kỳ một giấy tờ nào, không bằng lái, không gì luôn mà đòi thông cảm hoài".