Trời quá rét trâu bò được 'đắp chăn, mặc áo' nhưng vẫn chết rét hơn 500 con

Chú trâu được người dân A Lưới dùng bạt để làm áo quấn quanh cơ thể để giữ ấm ảnh Quốc Khuyến Nông

Mặc dù người dân đã chủ động phòng chống rét cho gia súc nhưng tính từ đầu mùa lạnh đến nay đã có hơn 500 con trâu, bò, dê trên toàn huyện bị chết, tập trung nhiều ở các xã Đông Sơn, Lâm Đớt, A Roàng…

Để phòng chống rét cho đàn gia súc người dân A Lưới cũng đã dùng mọi biên pháp từ di chuyển trâu, bò, dê vào các khu vực nhà cộng đồng, các điểm kín mưa, gió, đốt lửa sưởi ấm, dùng bạt, chăn màn, ni lông... để "đắp chăn, mặc áo" cho trâu, bò. Thế nhưng, đàn trâu bò vẫn chết vì quá lạnh.

Nhiệt độ xuống thấp không chỉ gây thiệt hại trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi mà còn ảnh hưởng đến các sinh hoạt, đời sống thường nhật của người dân.

Sở NN và PTNT tỉnh đã khuyến cáo các địa phương, trong điều kiện mưa rét đậm như hiện nay cần có các giải pháp phòng chống và giảm thiệt hại cho vật nuôi, cây trồng. Đặc biệt đối với cây lúa cần tập trung chỉ đạo sản xuất gieo cấy, đẩy nhanh tiến độ tiêu úng đảm bảo khung lịch thời vụ; tăng cường các biện pháp để chống rét cho lúa sạ và mạ đã gieo, tăng cường bón phân kali, lân..., giữ mực nước trong ruộng để giữ ấm cho mạ và khuyến cáo nông dân bón vôi bột trước khi làm đất để thau chua rửa phèn, hạn chế nguồn bệnh. Ông Trần Ngọc Chinh, Phó Trưởng phòng NN và PTNT H. A Lưới cho biết, do thời tiết giá rét khắc nghiệt , không chỉ làm trâu, bò, gia súc, gia cầm chết rét mà địa phương cũng chưa thể gieo sạ lúa và trồng rau màu. Trời rét đậm, người dân lao động đốt lửa ngoài trời để sưởi ấm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 11.1, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa phùn, nhiệt độ tiếp tục giảm 0,7 độ C, phổ biến 11 - 13 độ C. Những ngày trước đó, thời tiết giá rét phổ biến từ 12-14 độ C, về đêm xuống dưới 10 độ C. Vùng miền núi A Lưới là khu vực có nhiệt độ thấp nhất tại địa bàn tỉnh, khi những ngày qua nhiệt độ trung bình tại đây thấp hơn các huyện, thị, thành phố khoảng 1 – 3 độ C.