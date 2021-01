Tuyết rơi phủ băng giá: Người vui check in, người buồn lo thiệt hại

Miền núi phía bắc chìm vào giá rét nhưng khung cảnh tuyết trắng khiến cư dân mạng chia nửa buồn vui: người háo hức chia sẻ ảnh đẹp, người thì lo lắng cho bà con địa phương thêm khó khăn khi tết gần về.

Tương tự, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa thuộc các xã Tà Xùa, Háng Đồng, Xím Vàng, Hang Chú (H.Bắc Yên, tỉnh Sơn La) nằm ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển xuất hiện băng tuyết vài ngày qua. Theo anh Y Xoa - một chủ homestay ở xã Háng Đồng: “Hôm 10.1 chỗ mình cũng vừa đón đoàn khách hơn chục người từ dưới xuôi lên để đi ngắm băng, tuyết. Hôm nay và mấy ngày tới nếu còn băng tuyết chắc chắn sẽ còn nhiều du khách lên hơn”. Một số nhà nghỉ, homestay khác cũng tấp nập đón nhiều đoàn du khách.

Ảnh check in giữa trời tuyết rơi được cư dân mạng chia sẻ mạnh. Nhiều tài khoản ví von “năm nay do Covid không du lịch châu Âu được thì trải nghiệm cái lạnh, đứng giữa trời tuyết thì có khác gì việc vi vu trời Tây”. Nhiều người cũng mạnh dạn đề xuất, chính quyền các địa phương ngoài việc chăm lo đời sống bà con giữa giá rét nên kết hợp biến thành một lợi thế khai thác điểm đến săn băng tuyết. “Đâu phải địa phương nào cũng có tuyết rơi, năm nào cũng có? Nếu dự báo trước, có cách khai thác hợp lý thì sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch giữa mùa đông miền Bắc vừa an toàn, vừa có thêm nguồn thu”, các cư dân mạng góp ý.