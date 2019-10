Từ đơn thư bạn đọc: Bị tìm đến tận công ty đòi nợ dù không vay mượn

Sáng 23.10, bà L.T.T.H đang làm việc tại trụ sở công ty trên đường Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM thì bị hai thanh niên đến đòi nợ vay. Quá bất ngờ vì mình không hề vay mượn của ai nên bà H. không chịu tiếp xúc hai thanh niên này. Không gặp được bà H., hai đối tượng trên dùng những lời lẽ thô tục với nhân viên của công ty, yêu cầu bà H. phải ra gặp và trả nợ.

Trước hành vi ngang ngược, gây rối tại công ty của hai đối tượng này, lãnh đạo công ty của bà H. đã điện báo Công an P.Tân Định, Q.1, đồng thời cùng người dân xung quanh giữ hai thanh niên này lại và trình báo Công an P.Tân Định.

Làm việc với Công an P.Tân Định, hai thanh niên cho biết họ là nhân viên của một công ty đòi nợ thuê tại TP.HCM. Công ty này được ủy quyền từ Công ty tài chính TNHH HD Saison. Theo tờ thông báo gửi bà H. do hai đối tượng này cung cấp (thông báo không có đóng dấu của HD Saison, chỉ có logo in màu, không ghi ngày tháng gửi thông báo), bà H. phát sinh hợp đồng tín dụng số 2W000533228 với HD Saison để vay mua xe máy. Đến nay, bà H. đã chậm thanh toán 2.629 ngày (hơn 7 năm) kể từ ngày đến hạn, nên bà H. phải thanh toán số tiền gần 14 triệu đồng trong vòng 7 ngày…