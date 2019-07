Từ đơn thư bạn đọc: Dai dẳng đào vàng trái phép

Theo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Công an H.Nam Giang, Đồn biên phòng Đắc Pring và lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hơn 30 đợt kiểm tra, truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép trong lâm phận khu bảo tồn. Đoàn liên ngành phá hủy nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ dùng để khai thác vàng trái phép, đẩy đuổi hơn 300 “vàng tặc” ra khỏi địa bàn.

Trong tháng 3 và tháng 4.2019, Phòng Cảnh sát môi trường và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp với lực lượng công an xã mở đợt truy quét vào các bãi vàng tại các xã Phước Thành, Phước Lộc (H.Phước Sơn). Hàng chục phu vàng tại các lán trại bị đẩy đuổi; công cụ, máy móc phục vụ cho việc khai thác vàng bị phá hủy. Riêng Dương Thanh Tuấn (44 tuổi, ở xã Tân An, H.Hiệp Đức) bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi khai thác vàng trái phép và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. Phòng Cảnh sát môi trường còn bắt quả tang Nguyễn Quế Đông (38 tuổi, trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh) tổ chức cho 6 phu vàng khai thác trong hầm sâu 25 m. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 52 kg thuốc nổ công nghiệp AD1 trong khu vực kho của Đông.