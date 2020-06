Từ đơn thư bạn đọc: Xưởng cưa nằm bên cạnh trường mầm non

Đáng quan ngại khi sát vách là Trường mầm non Điện Phương, gây ảnh hưởng việc dạy và học của cô trò. Có nhà nằm gần xưởng cưa, bà T.T.Tr cho biết từ năm 2013, khi xưởng cưa này đi vào hoạt động, người dân đã phải “sống chung” với ô nhiễm không khí lẫn tiếng ồn.

“Hằng ngày, ngoài tiếng ồn, bột mùn cưa bay mịt mù, xe tải trọng lớn chở gỗ ra vào liên tục khiến người dân bất an, lo lắng vì mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, việc tập kết gỗ tại những khu đất trống hoặc hai bên đường tạo điều kiện cho rắn, rết và nhiều loài côn trùng trú ngụ, rất nguy hiểm. Việc một xưởng cưa mọc lên sát vách trường mầm non là không thể chấp nhận được”, bà Tr. bức xúc nói.