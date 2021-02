Về An Giang, Đồng Tháp ăn Tết: Bắt buộc khai báo y tế, cách ly khi về từ vùng dịch

Trước đó vào ngày 7.2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã ký văn bản gửi các sở, ngành và các huyện trong tỉnh, yêu cầu người dân từ ngoài tỉnh trở về địa bàn Đồng Tháp phải thực hiện khai báo y tế. Nếu phát hiện người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ các khu vực, các vùng đang có dịch bệnh Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện ngay các biện pháp cách ly và truy vết theo quy định.

Tại An Giang, ngoài bắt buộc người dân phải khai báo khi từ tỉnh khác trở về địa phương đón tết, sáng ngày 9.2 ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện của tỉnh An Giang, yêu cầu tất cả các trường hợp trở về An Giang từ vùng có dịch Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế (không đi qua tâm dịch) phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần.