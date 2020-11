Vé số 'năm Covid': Tình yêu cổ tích của người phụ nữ mất hai tay, một chân

For The Human Race, Coke Virtual Foodfest, 52 Weeks Non-TV Engagement to Build Coke with Food Habit là 3 chiến dịch mang về cho Coca-Cola 3 giải vàng, giúp thương hiệu này chinh phục vào danh hiệu 'Marketer of the year' tại MMA Smarties Awards 2020.