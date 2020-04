Việt kiều Mỹ tất bật phát thực phẩm, tương trợ nhau giữa 'tâm dịch' Covid-19

Oregon và Texas: Già, trẻ cùng chung tay

Từ tiểu bang Oregon, chị Yến Nga kể ngoài việc tới lui tiệm cà phê bán mang đi cho một vài khách quen, thời gian còn lại chị may khẩu trang rồi phát cho những người ngoài đường, trong khu phố (3 cái/người). Chồng chị Nga thì mỗi ngày ra chợ mua cam rồi vô thành từng bọc chất trên xe, gặp ai cần thì biếu. Anh cũng khuyến khích nhiều người may khẩu trang tặng hàng xóm.

Nhiều phần quà là nhu yếu phẩm được phát cho người khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Bà Trương Thị Khiêm (thợ may ở Houston, Texas) cho biết: “Mùa dịch, hai vợ chồng chỉ làm mỗi việc là may khẩu trang tặng người thân họ hàng, người trong nhà thờ. Bao nhiêu năm làm thợ may kiếm tiền, giờ có dịp nghỉ không phải lo kiếm tiền nữa nên may khẩu trang tặng, thấy thiệt ý nghĩa”.

Tại TP.Gardena (vùng South Bay, Los Angeles), anh Hảo Nguyễn (nhân viên của Sở An sinh xã hội) cho biết anh tư vấn cho người Việt trong vùng cách làm giấy tờ xin tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tiền mua thực phẩm và thực phẩm miễn phí. Anh Hảo cũng cho biết các địa điểm như chùa, nhà thờ và trường học cũng có phát thức ăn cho gia đình học sinh và mọi người có nhu cầu.

“Nhà cung cấp” khẩu trang

Câu chuyện may khẩu trang làm từ thiện của người Việt ở Seattle (tiểu bang Washington, Mỹ, nơi dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên ở Mỹ) cũng trở thành một phong trào nổi bật, thu hút truyền thông Mỹ. Nhóm người Việt may khẩu trang ở Seattle hiện có 12 người. Bà Bảy Thu (72 tuổi) vốn là thợ may nên phụ trách cắt vải ngày đêm và rủ thêm nhiều người phụ may, ủi, đóng bao... Nhóm đã “phát nóng” 1.500 chiếc khẩu trang cho bệnh viện, hội cao niên và nhà thờ ở TP này.

Nhóm của chị Phương Hạnh đi phát khẩu trang Phương Hạnh

Chị Thanh Tâm (điều phối chương trình “Cơm Tình Thương - Loving Meals” trong cộng đồng người Việt tại Seattle) cho biết: “Lúc đầu mình bỏ ra 1.000 USD mua vải, thun, chỉ để may khoảng 1.000 chiếc tặng cho trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng . Nhưng sau đó một số bạn bè biết và cùng muốn góp sức, góp công”.

Tuần sau, nhóm sẽ gửi tiếp khẩu trang ra đảo Puerto Rico và một nhà thờ ở Arlington (Riverside, tiểu bang California). Riêng với những gia đình người dân trong các khu phố, khi cung cấp khẩu trang nhóm lấy tượng trưng 5 USD để tiếp tục mua thêm vải cho việc làm thiện nguyện này… “Nhà mình giờ thành nhà phân phối thức ăn và khẩu trang cho cộng đồng”, chị Thanh Tâm chia sẻ.

Dì Bảy Thu là thợ may chính của nhóm Cơm Tình thương ở Seattle Thời gian này, chị Thanh Tâm và chồng người Mỹ cũng hỗ trợ nhiều người trong cộng đồng người Việt điền đơn xin thất nghiệp và xin các chương trình phúc lợi, thực phẩm… Chị Ana Nguyễn (chủ tiệm nail ở Seattle) cho biết: “Trước đây lúc dịch bệnh bùng phát tại tiểu bang Washington tôi đã mang hết số găng tay, khẩu trang, nước sát trùng tặng bệnh viện. Còn rủ mấy thợ nail chia sẻ thêm để tặng cho những người làm trong bệnh viện. Giờ tiệm nail đóng cửa, ở nhà rảnh quá nên rủ mấy chị em thợ nail trong tiệm liên kết với chương trình “Cơm Tình Thương” của Thanh Tâm may khẩu trang gọi là giúp ích cho xã hội lúc này”.

Nhóm của chị Phương Hạnh tặng khẩu trang cho người vô gia cư Ảnh: NVCC

Chị Bích (chủ nhà hàng) cho biết chị tài trợ thịt cá các loại cho chương trình “Cơm Tình Thương”. Nhiều món ăn Việt Nam như gà kho gừng, canh bí, thịt kho trứng, cơm chiên, thịt gà chiên nước mắm, mì xào... để tặng hằng tuần cho những người cao tuổi neo đơn. Cũng tại Seattle, chị Lai Phương Hạnh cùng một nhóm người Việt đã mang hàng ngàn khẩu trang phát cho nhiều người vô gia cư, người già, sở cảnh sát, bệnh viện.