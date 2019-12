Xôn xao nữ trung tá công an bị tố 'quỵt' tiền taxi

Bức xúc vì bị “quỵt” 2 triệu

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 3.12, anh Hân cho biết: “Ngày 8.11, bà L. có thuê xe của tôi từ 6 giờ 30 sáng để đi Nam Định và Hà Nội. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, khi chở bà L. đến Gia Lâm (Hà Nội) tôi có đề nghị bà ấy trả 2 triệu đồng tiền đi xe . Bà ấy nói hết tiền mặt nên hẹn ngày 9.11 sẽ trả. Tôi đã nhiều lần liên hệ để đòi tiền nhưng bà L. cũng không trả. Bà L. còn có nhiều tin nhắn, lời lẽ không hay với tôi”. Thậm chí, khi anh Hân nhắn tin: “Một là chị trả tiền em, hai là em ra cơ quan chị” thì được bà L. trả lời: “OK, ra thoải mái đi em”...

Do quá bức xúc, anh Hân đã làm đơn trình báo Công an tỉnh Thái Bình, nơi bà L. làm việc. “Tôi làm đơn từ ngày 11.11. Đến nay, Công an tỉnh Thái Bình mới làm việc với tôi một lần và chưa thấy có kết quả gì. Thế nên tôi đã đưa thông tin bà L. quỵt tiền lên Facebook cá nhân. Đến nay, bà L. vẫn chưa trả tiền tôi”, anh nói.

Vụ việc nhận hàng ngàn lượt tương tác kèm bình luận bức xúc của cộng đồng mạng về thái độ của nữ trung tá. Tài khoản Đức Nguyễn nhận xét: “Không hiểu nổi. Công an mà cấp tá hẳn hoi. Thử đặt địa vị bà L. vào tài xế thì thế nào. Đề nghị Công an Thái Bình xử lý cho thỏa đáng”.

Thêm tài xế là nạn nhân?

Đáng chú ý, sau khi anh Hân chia sẻ chuyện bà Vũ Thùy L. “quỵt” tiền, một tài xế khác là anh Nguyễn Công Thắng (24 tuổi, ngụ H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cũng cho biết mình đang là “nạn nhân” của bà L. “Hôm 16.10, tôi có chở bà Vũ Thùy L. đi một số nơi trong TP.Thái Bình. Khi bị CSGT bắn tốc độ, bà L. nói tôi đưa 2 triệu đồng để bà ấy xin cho không bị giữ bằng lái.

Tuy nhiên, bà L. không xin được mà cũng không trả tiền tôi. Tôi đòi nhiều lần mà bà ấy không trả. Tôi chưa muốn làm đơn như anh Hân nhưng sẽ tiếp tục đòi”, anh Thắng trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 3.12. “Tôi không hiểu sao có 2 triệu đồng mà bà ấy không trả anh em tôi. Bà ấy luôn khoe là nhiều tiền. Facebook bà ấy cũng toàn ảnh ăn chơi sang chảnh”, anh Thắng bức xúc.

Cuối ngày 3.12, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Vũ Thùy L. nói: “Tôi không nợ tiền ai. Sao tôi phải nợ, nhà tôi không thiếu tiền. Tôi cũng không chia sẻ gì thêm”.

Trong khi đó, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Phòng Thanh tra Công an tỉnh sau khi nhận được đơn trình báo của anh Hân về việc bị quỵt tiền taxi và đã chuyển về Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình cho hay sau khi xác minh sẽ báo cáo Ban Giám đốc để xử lý và thông tin lại với báo chí.