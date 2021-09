Xót xa muôn nỗi mồ côi

Mất mát trong khó nghèo

Gần một tháng trôi qua từ ngày cha mất do mắc Covid-19 , hai anh em Nguyễn Huỳnh Thế Vinh (11 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (3 tuổi) vẫn chưa quên lần cuối được cùng cha vui đùa.

Trong căn nhà trọ nằm sâu trong con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chị Huỳnh Thị Lệ (39 tuổi, mẹ của Vinh, Bảo) mắt ngấn lệ cho biết hiện hai em đang được dì ruột nuôi dưỡng ở Cần Thơ.

Anh Nguyễn Tấn Thành (38 tuổi, chồng chị Lệ) lên TP.HCM làm đủ nghề. Gần đây nhất, anh mua các loại đèn sân khấu cũ về sửa chữa bán lại. Còn chị Lệ trước làm thợ may cho xưởng may tư nhân, năm 2018 sinh Gia Bảo nên chuyển sang đi giúp việc nhà để tiện chăm sóc con. Khi bùng phát dịch, chị đã tranh thủ đưa Gia Bảo về ở chung với Thế Vinh (gửi dì ruột nuôi từ năm 4 tuổi) để hai anh em an toàn hơn. “Làm được bao nhiêu tiền, vợ chồng tôi gửi về cho bà chị chăm lo hai đứa nhỏ, tuần nào cũng tranh thủ chạy về thăm. Mỗi tháng hai vợ chồng phải cố gắng kiếm tiền để gửi 7 triệu về mới đủ nuôi 2 con. Mấy tháng dịch vừa rồi, chỉ biết sống lay lắt tới đâu hay tới đó”, chị Lệ kể.

Ngày 7.8, anh Thành được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sốt cao, khó thở. “Đến ngày thứ 2 sau khi nhập viện, ảnh gọi về nói sợ không qua khỏi làm tôi sợ lắm, nhưng cũng ráng trấn an rằng anh còn trẻ, lại không có bệnh nền, phải cố gắng tập thở như bác sĩ dặn thì sẽ mau khỏi bệnh. Qua ngày thứ 3, không liên lạc được với chồng, tôi chỉ biết liên tục gọi điện thoại trong vô vọng”, giọng chị Lệ nghẹn lại. Anh Thành mất sau khi nhập viện 1 tuần. Cầm giấy báo tử trên tay mà chị Lệ vẫn không tin vào sự thật tàn nhẫn này.

Ông Trần Thu Khánh cùng cháu ngoại là bé Sa soạn lại sách vở cho năm học mới ẢNH: SONG MAI

“Từ ngày chồng mất, tôi suy sụp vì không biết phải nói với con làm sao, tụi nhỏ cứ gọi lên hỏi cha đâu làm lòng tôi đau nhói”, chị Lệ khóc. Bây giờ, suốt ngày chị cứ bần thần nghĩ về người chồng quá cố và lo âu trước tương lai vô định, khó khăn. Việc nuôi nấng 2 con còn nhỏ với đôi tay trắng khiến chị càng thêm bế tắc. “Tôi định hết dịch trả phòng trọ về ở với 2 con, dù biết ngày tháng sắp tới sẽ rất cực khổ, nhưng phải cố gắng sống vì con”, chị nói.

Hiện tại Vinh và Bảo đang được bà Huỳnh Thị Kim Vui (55 tuổi, dì ruột) nuôi dưỡng tại Cần Thơ. Vinh đang học lớp 6 Trường THCS Ngô Quyền (Q.Ô Môn). “Ngày ngày, Vinh mang tập sách qua nhà chị họ xem nhờ điện thoại để học online. Cháu trở nên trầm lặng hơn, thường ngồi khóc một mình, thỉnh thoảng biết chủ động giúp đỡ tôi. Còn Gia Bảo còn quá nhỏ nên vẫn nhắc và nhớ về cha, tội quá”, qua điện thoại, bà Vui cho biết.

Ôm chân ông ngoại khóc đòi mẹ

Một buổi chiều, PV Thanh Niên tìm đến nhà bé Trần Sa Sa (6 tuổi). Căn nhà cấp 4 nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Duy Dương (P.4, Q.10, TP.HCM) khép cửa im lìm. Ông Trần Thu Khánh (60 tuổi, ông ngoại của Sa) cho biết đây là nơi sinh sống của 8 người trong gia đình. Ở góc phòng khách là bàn thờ chị Trần Mỹ Bình (34 tuổi, mẹ Sa) và bà Trương Lệ Văn (64 tuổi, bà ngoại của Sa). “Giờ nhà chỉ còn 6 người thôi”, ông Khánh thẫn thờ nói.

Chị Huỳnh Thị Lệ không cầm được nước mắt khi nhắc về sự ra đi đột ngột của chồng ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

Đi cách ly cùng mẹ, bé Sa chứng kiến cảnh mẹ nguy kịch rồi qua đời. Sau khi về nhà, bà ngoại cũng mất, bé chỉ biết ôm chân ông ngoại khóc nức nở vì “không còn ngoại, không còn mẹ nữa rồi”.

Ông Khánh kể, giữa tháng 7, khi phường lấy mẫu tầm soát, cả nhà đều dương tính với Covid-19. Hai mẹ con bé Sa được đi đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8 (TP.Thủ Đức). Riêng ông Khánh cùng vợ cách ly tại nhà. Ở khu cách ly hơn 20 ngày, chị Bình thường gọi về nhà thông báo tình hình sức khỏe. Trước khi mất một ngày, chị điện thoại về cho ông Khánh, nói là thấy hơi mệt, sẽ ráng khỏi bệnh về nhà để chuẩn bị tập sách cho Sa vào lớp 1.

“Nhưng đến 10 giờ sáng hôm sau, bệnh tình nó trở nặng, nguy kịch, phải cấp cứu rồi qua đời. Đến 9 giờ tối hôm ấy, ở nhà hay tin con gái mất, vợ tôi sốc quá rồi đi luôn. Con mất, vợ cũng mất, tôi thất thần ngồi cạnh vợ mình mãi đến khi có người bên nhà tang lễ đến lo hậu sự. Sau đó tôi cũng được test nhanh và phát hiện dương tính Covid-19, được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện An Sinh (Q.Phú Nhuận)”, ông Khánh ngậm ngùi rồi kể tiếp: “Cứ nghĩ mình không trụ nổi, nhưng nghĩ đến cháu xót xa quá, tôi phải ráng vượt qua để còn về chăm sóc”.

Từ lúc cha của Sa bỏ đi khi bé được vài tháng tuổi, ông Khánh và chị Bình đi làm, gom góp từng đồng để nuôi bé suốt 6 năm qua. “Ở nhà, nếu bé không quấn lấy mẹ và bà ngoại thì chỉ thân thiết với ông ngoại thôi”, ông Khánh kể. Nghe ông ngoại nói, bé Sa lân la thì thầm: “Dạo này con ngủ với bà dì bên phòng khác rồi, mà tối con không ngủ được, nhớ mẹ lắm. Mẹ hay dạy con tập đọc, tập viết nữa. Con nay biết làm phép tính cộng, trừ rồi”.

Bé Sa bắt đầu vào lớp 1, ông Khánh nói vừa được phường gửi tặng bộ sách giáo khoa và máy tính bảng để cháu học online nên đỡ phần nào chi phí. “Mẹ nó với bà ngoại không còn, tôi cũng không dám để cháu ở nhà mà đi làm xa. Giờ có khó khăn mấy cũng cố chăm bé Sa, lo cho nó ăn học đàng hoàng, tử tế”, ông Khánh nói, rồi soạn lại tập sách cho cháu.

Ngồi cạnh ông ngoại, bé Sa lấy mấy cuốn sách lớp 1 được bao bì kỹ lưỡng, khoe vừa được mấy cô chú tặng. Sa nói: “Con thích đi học lắm. Học để sau này làm ca sĩ, hát cho mẹ nghe”.