Đối tác Anh đồng hành TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đẳng cấp thế giới

Chiều 25.3, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital tổ chức hội thảo về Trung tâm tài chính quốc tế xoay quanh chủ đề "Hạ tầng thị trường tài chính".

Hội thảo được tổ chức sau hơn 1 tháng ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, quy tụ hơn 100 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý tài chính và chuyên gia pháp lý quốc tế.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM đang nỗ lực không ngừng để góp phần phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trở thành một trung tâm tầm cỡ khu vực.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu tại hội thảo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hội thảo thể hiện sự quan tâm sâu sắc, cam kết đồng hành và hỗ trợ kịp thời của các đối tác Anh dành cho mục tiêu phát triển trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch và cạnh tranh.

Ông Hà đánh giá hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi kiến thức, mà còn là cơ hội để TP.HCM và Vương quốc Anh thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng các chuyên gia, nhà quản lý sẽ đưa ra những khuyến nghị thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực giám sát và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM, cho biết sẽ đồng hành cùng TP.HCM xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đẳng cấp thế giới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM, khẳng định Vương quốc Anh luôn sẵn sàng, với vai trò là một đối tác tin cậy và tận tâm, đồng hành trong chặng đường xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế đẳng cấp thế giới thành hiện thực.

Bà Alexandra Smith cho biết một trung tâm tài chính quốc tế thực sự cạnh tranh được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi: một khuôn khổ pháp lý vững chắc, một hệ thống quản lý đáng tin cậy và độc lập, cùng các dịch vụ thị trường hiện đại cho phép giao dịch và huy động vốn hiệu quả.

Khi ba yếu tố này được đồng bộ, trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp huy động vốn dễ dàng hơn, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao và đưa Việt Nam trở thành một trung tâm năng động, đáng tin cậy trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Lãnh đạo TP.HCM, Tổng lãnh sự Anh và các chuyên gia, diễn giả chụp hình lưu niệm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý tập trung thảo luận về thị trường hàng hóa phái sinh, giám sát tài chính, năng lực pháp quy và khuôn khổ pháp lý.

Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Về mặt pháp lý, trung tâm được đặt nền móng từ Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội thông qua tháng 6.2025, tạo khung thể chế cho mô hình "một trung tâm - hai điểm đến" tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Cuối tháng 12.2025, Chính phủ chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Đến tháng 2.2026, TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang vận hành ban đầu.