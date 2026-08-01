Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương từ 1.8

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 209 về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo quyết định, chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1.8.2026.

Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Đảng ẢNH: TTXVN

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương này và giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đồng thời, tại Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28.7.2026 thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Tiến hành rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy tổ chức trực thuộc.

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trước ngày 1.8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương và chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.