Đối thủ đáng gờm nhất của ông Trump tung đòn tấn công trước mùa bầu cử 2024

Thống đốc Florida Ron DeSantis phát biểu tại sự kiện ở Manchester (New Hampshire) hôm 14.4 AFP

Quảng cáo đến từ siêu ủy ban Never Back Down là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ông DeSantis có kế hoạch gia nhập đường đua sơ bộ của đảng Cộng hòa (GOP) và trực tiếp thách thức cựu Tổng thống Trump, người đến nay tiếp tục dẫn đầu trong số các ứng viên tuyên bố chạy đua giành quyền đại diện GOP tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Hôm 14.4, tổ chức trên cũng tung video clip cáo buộc ông Trump “đã từ bỏ những con người Cộng hòa” và gia nhập phe Dân chủ ủng hộ “kiểm soát súng ống”.

Tuy nhiên, báo The Washington Post cho rằng quảng cáo hôm 16.4 đánh dấu đòn tấn công trực tiếp nhằm vào ông Trump. Đây là nội dung đăng một lần, trên chương trình Fox News Chủ nhật. Quảng cáo của tổ chức Never Back Down cũng cáo buộc ông Trump đang gieo rắc những lời dối trá khi cho rằng ông DeSantis muốn cắt giảm lương hưu thông qua hệ thống An sinh Xã hội.

Sự xuất hiện của quảng cáo vào giờ vàng và trên đài truyền hình ủng hộ đảng Cộng hòa đã phản ánh diễn biến hiện nay trong nội bộ GOP. Đó là quan ngại về ông Trump, nhân vật đang dẫn đầu đường đua của đảng Cộng hòa, về những phát ngôn “tắc trách” của ông, và trên hết là nỗi lo lắng liệu ông Trump có đủ năng lực đảm nhận trọng trách đối đầu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong thời gian tới hay không.

Quảng cáo nhắc lại một loạt các vụ kiện mà ông Trump đang đối mặt, bao gồm vụ chi tiền năm 2016 nhằm bịt miệng diễn viên phim người lớn về quan hệ ngoài luồng năm 2006; các cáo buộc ở Georgia và Washington liên quan vụ ông từ chối hoàn trả tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng, nỗ lực lật lại kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và vai trò của ông trong vụ bạo động Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Dù một số ứng viên đảng Cộng hòa đã công bố tham gia vòng tranh cử sơ bộ hoặc có kế hoạch tham dự, hiện ông Trump tiếp tục thu hút sự chú ý đông đảo nhất, và điều này khiến không ít các nhân vật hàng đầu đảng Cộng hòa phải lên tiếng.

Phát biểu trên Đài CNN hôm 16.4, Thống đốc Georgia Brian Kemp cảnh báo các thành viên Cộng hòa rằng “nếu chúng ta bị phân tâm” và chuyển sang thảo luận về những vụ lùm xùm xung quanh ông Trump, “điều đó chỉ làm lợi cho Tổng thống Joe Biden. Và nó cũng không mở đường đến chiến thắng cho đảng Cộng hòa”.

Ông Steven Cheung, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, chỉ trích Thống đốc DeSantis đang thông đồng với phe muốn xóa sổ ông Trump khỏi đường đua chính trị. “Tổng thống Trump luôn nói rõ ông vĩnh viễn đứng về phía dân Mỹ, và bảo vệ những lợi ích của những công dân cao tuổi và đảm bảo họ sẽ được chi trả suốt đời”, phát ngôn viên nhấn mạnh.