Đội tuyển nữ Việt Nam: Giữ cái đầu 'lạnh' để chạm ngưỡng lịch sử

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha trong trận đấu thứ hai ở World Cup 2023 lúc 14 giờ 30 hôm nay 27.7. Khi lá thăm gọi tên Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha là các đối thủ cùng bảng thầy trò HLV Mai Đức Chung, có lẽ hy vọng có điểm số, hay bàn thắng đầu tiên ở World Cup của Việt Nam sẽ tập trung ở cuộc so tài với Bồ Đào Nha.

Bởi so với đương kim vô địch Mỹ hay đương kim á quân Hà Lan, Bồ Đào Nha dẫu mạnh nhưng cũng ở đẳng cấp thấp hơn. Thầy trò HLV Francisco Neto cũng lần đầu dự World Cup và còn nhiều khiếm khuyết. Ở trận ra quân, Bồ Đào Nha cũng thua 0-1 trước Hà Lan.

Bồ Đào Nha (áo trắng) không phải đối thủ đơn giản AFP

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế dù yếu hơn Mỹ hay Hà Lan, nhưng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với đội tuyển nữ Việt Nam.

Khác biệt ở đây không chỉ nằm ở thứ hạng (chênh 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA) hay trình độ chuyên môn, mà còn ở yếu tố cốt lõi tạo nên chiến thắng trong bóng đá. Đó là sức mạnh thể chất và kinh nghiệm, những miếng ghép mà thầy trò ông Mai Đức Chung cần thêm thời gian cải thiện, tích lũy để tiến gần hơn với nhóm đầu thế giới.

Tương quan khác biệt giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha có lẽ nằm ở chính Huỳnh Như. Chân sút sinh năm 1991 là cầu thủ giỏi nhất Việt Nam hiện tại, nhưng hiện đá cho CLB Lank FC, một đội bóng nằm ở nhóm giữa ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Không có bất kỳ đồng đội nào của Huỳnh Như ở Lank FC được triệu tập dự World Cup. Các tuyển thủ Bồ Đào Nha chủ yếu đến từ các đội nữ Benfica, Sporting Lisbon và Braga, vốn mạnh hơn nhiều so với Lank FC. Tức là so về đẳng cấp, cầu thủ tốt nhất của HLV Mai Đức Chung cũng khó cạnh tranh vị trí nếu đặt trong đội hình đội tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần đá với tinh thần như ở trận ra quân ĐỨC ĐỒNG

Tất nhiên, kết quả trận đấu không được định đoạt bởi những phép so sánh đơn giản như thế. Bởi nếu so sánh thuần túy về kinh nghiệm hay đẳng cấp, đội tuyển nữ Philippines khó sánh bằng New Zealand, nhưng vẫn hiên ngang đánh bại chủ nhà để viết trang sử mới ở sân chơi World Cup.

HLV Mai Đức Chung khẳng định chiến thắng của Philippines có màu sắc may mắn và đội tuyển nữ Việt Nam cần may mắn để làm nên chuyện trước Bồ Đào Nha. Nhưng may mắn giống như quả ngọt, chỉ xuất hiện khi nỗ lực vun trồng đã đủ lớn. Trước khi nghĩ tới vận may, đội tuyển nữ Việt Nam cần cố gắng, thể hiện tinh thần quyết tâm như ở trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Thi đấu cố gắng, nhưng cũng cần cái đầu "thông thoáng" cùng đôi chân thoải mái. Hãy cởi bỏ áp lực, bởi như đã nói, Bồ Đào Nha dù yếu hơn Mỹ và Hà Lan song vẫn ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với đội tuyển nữ Việt Nam.

"Đội tuyển nữ Việt Nam không chịu sức ép gì. Chúng tôi vô cùng thoải mái. Lọt vào được đến World Cup là thành công rất lớn rồi. Bóng đá Đông Nam Á ở vùng trũng của thế giới, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua được nhiều khó khăn đến được World Cup. Toàn đội nên giữ cho mình sự thoải mái", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Thanh Nhã trở lại VFF

HLV Mai Đức Chung cùng học trò làm quen không gian thi đấu VFF

Duy trì tâm lý bình thản, ổn định xuyên suốt cả trận đấu là việc không dễ dàng ở sân chơi World Cup. Chỉ một biến cố bất lợi trong trận đấu có thể kéo theo sự sụp đổ dây chuyền, mà thất bại đậm của những đội tuyển lần đầu dự World Cup như Panama, Zambia là minh chứng. Những đội gây bất ngờ như Philippines thực ra chỉ là thiểu số.

Càng biết mình biết người, có đấu pháp hợp lý và kiên trì đợi cơ hội, đội tuyển nữ Việt Nam càng có khả năng đẩy Bồ Đào Nha rơi vào "bẫy" phản công. Cần tránh tâm lý nôn nóng muốn tạo bất ngờ ngay từ thời điểm đầu, hay quá chú tâm vào mục tiêu ghi bàn.

Trận đấu trên sân Waikato sẽ là cuộc chiến tâm lý cam go, nơi đội tuyển nữ Việt Nam đang ở thế bất lợi, nên càng phải điềm tĩnh và vững vàng. Quyết tâm là tốt, nhưng chỉ khi đặt nguồn năng lượng bùng nổ vào đúng thời điểm, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có cơ hội làm nên chuyện.