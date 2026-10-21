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    Đội tuyển Việt Nam cần gì để không lép vế trước Hàn Quốc và UAE?

    Đội tuyển Việt Nam cần gì để không lép vế trước Hàn Quốc và UAE?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Nằm cùng bảng với Hàn Quốc và UAE tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đối mặt thử thách lớn. Để cạnh tranh cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cải thiện hàng thủ, khả năng phản công và sự ổn định trong lối chơi.

    Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam để thủng lưới 5 bàn sau 4 trận. Đáng chú ý, thất bại 0-2 trước Thái Lan cho thấy những hạn chế trong khả năng tổ chức phòng ngự và ứng phó khi đối phương gây sức ép.

    Những vấn đề này có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi Việt Nam đối đầu Hàn Quốc và UAE. Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại phương Tây, nổi bật là Son Heung-min. Trong khi đó, UAE cũng có những nhân tố tấn công chất lượng, đủ khả năng trừng phạt sai lầm của đối thủ.

    Đội tuyển Việt Nam cần gì để không lép vế trước Hàn Quốc và UAE?

    Vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng hệ thống phòng ngự duy trì được cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và tránh mất tập trung ở những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, chỉ phòng ngự chắc chắn là chưa đủ. Đội tuyển Việt Nam còn phải cải thiện khả năng giữ bóng ở tuyến giữa để giảm sức ép lên hàng thủ. Những cầu thủ như Hoàng Đức và Quang Hải sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ, thoát pressing và tổ chức các pha chuyển trạng thái.

    Không thể chỉ trông chờ vào Xuân Son

    Một vấn đề khác của đội tuyển Việt Nam là hiệu quả ghi bàn. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội bóng không thể ghi bàn trước Thái Lan và Malaysia, trong bối cảnh Xuân Son phải rời giải sớm vì chấn thương.

    Nếu tiền đạo này trở lại với thể trạng tốt, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm phương án tấn công. Tuy nhiên, đội tuyển cũng cần những lựa chọn khác để tránh phụ thuộc vào một cá nhân.

    Đình Bắc, Hai Long hay Quang Hải có thể mang đến sự đột biến bằng tốc độ, khả năng xử lý bóng và những đường chuyền quyết định. Trước Hàn Quốc và UAE, Việt Nam khó có nhiều cơ hội tấn công. Vì vậy, khả năng tận dụng những tình huống phản công và bóng cố định sẽ đặc biệt quan trọng.

    Đội tuyển Việt Nam cần gì để không lép vế trước Hàn Quốc và UAE? - Ảnh 1.

    Hy vọng Xuân Son sẽ có phong độ tốt nhất ở Asian Cup

    ẢNH: NGỌC LINH

    Bên cạnh đó, thể lực cũng là yếu tố cần được chú trọng. Các cầu thủ phải duy trì cường độ di chuyển và sự tập trung trong suốt trận đấu, nhất là khi phải phòng ngự trước đối thủ mạnh hơn.

    Tại Asian Cup 2027, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Với tương quan lực lượng hiện tại, Hàn Quốc và UAE rõ ràng là những thử thách lớn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải chơi đôi công để chứng minh khả năng cạnh tranh.

    Một hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng phản công hiệu quả và sự tập trung trong những thời điểm quan trọng có thể giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hạn chế bàn thua, đồng thời tìm kiếm cơ hội giành điểm.

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