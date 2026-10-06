Đội tuyển Việt Nam cần làm gì để tìm lại chính mình?

Quá nhiều vấn đề ở đội tuyển Việt Nam

Chưa giải đấu nào mà đội tuyển Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 ngày tập trung rồi cấp tốc lên đường sang Indonesia dự giải như FIFA ASEAN Cup. Khác với ASEAN Cup khi ông Kim Sang-sik có đến hơn 1 tháng chuẩn bị với chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, tại FIFA ASEAN Cup, nếu tính đến trước trận mở màn gặp Philippines, đội tuyển Việt Nam chỉ có đúng hai buổi tập cùng nhau. Thời gian còn lại là ngồi trên máy bay hoặc xe buýt để di chuyển với quãng thời gian dài. Điều này đã khiến các cầu thủ không chỉ bị suy giảm về thể lực mà còn không đủ thời gian để phục hồi trạng thái tốt nhất sau khi vừa cày ải quá nhiều trong màu CLB ở các giải đấu khác nhau.

Khoa Ngô chưa thể hiện được nhiều trong màu áo đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Chính sự quá tải ấy đã khiến nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam bị chấn thương trước và trong giải đấu, đến nỗi đến trước trận gặp Malaysia, ông Kim Sang-sik chỉ còn đúng 17 cầu thủ lành lặn chuẩn bị cho trận đấu. Khủng hoàng nhất là ở hàng công khi đội tuyển chỉ còn 4 cầu thủ là Williams Minh Hoàng, Hai Long, Đình Bắc, Khoa Ngô thay nhau ra sân, dù có người không có phong độ tốt nhất.

Một nguyên nhân nữa đó là sự lựa chọn nhân sự chưa hợp lý cho giải đấu này. Với triết lý chỉ lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất vào đội tuyển, nhưng với tâm lý đảm bảo an toàn, ông Kim Sang-sik lại ưu tiên chọn những gương mặt cũ hơn, dù phong độ của họ đang có vấn đề. Đơn cử Hoàng Hên, Xuân Mạnh thi đấu không tốt trong màu áo CLB Hà Nội ở V-League vẫn được triệu tập. Hay Tài Lộc dù không ra sân thi đấu ở 2 vòng đấu đầu tiên cho CLB Ninh Bình vẫn có tên trong danh sách. Đã vậy, đây là những cầu thủ thường xuyên được sử dụng tại FIFA ASEAN Cup.

Đình Bắc và Xuân Son chưa tìm thấy nhau

Chính sự chuẩn bị cập rập vừa nói trên đã khiến hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam vận hành thiếu trơn tru và mắc nhiều sai sót. Những cầu thủ mới như Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Cao Pendant Quang Vinh tỏ ra còn lạc lõng và chưa thể nắm bắt được triết lý trong lối chơi của HLV Kim Sang-sik do không có nhiều thời gian tập luyện cùng các đồng đội cũ lâu năm hơn.

Nên nhớ, đến thời điểm này hai tiền đạo xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam là Xuân Son và Đình Bắc cũng chưa tìm thấy nhau trên sân dù đã được chơi cùng nhau tại ASEAN Cup 2026. Cả hai đều là những mẫu tiền đạo có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu, nhưng khi thi đấu cùng nhau, Xuân Son và Đình Bắc chưa thể kết hợp thành "họng súng 2 nòng" nguy hiểm.

Lê Phạm Thành Long không mạnh trong các pha tranh chấp Ảnh: Ngọc Linh

Một vấn đề nữa trong lối chơi ở đội tuyển Việt Nam, mà điều này đã được nhắc tới rất nhiều trước đây, đó là hàng tiền vệ thiếu một vị trí "quét" thực thụ. Chính việc thiếu vắng vị trí này khiến đội tuyển Việt Nam luôn nhận những bàn thua "vỗ mặt" chính diện khung thành. Nhìn lại pha ghi bàn của Sarach Yooyen (Thái Lan) hay Fergus Tierney (Malaysia) vào lưới Lê Giang Patrik, chúng ta thấy hai cầu thủ này đều thoải mái sút bóng trong tư thế không có người áp sát cản phá kịp thời. Nếu có một tiền vệ phòng ngự đích thực, đây sẽ là chìa khóa chốt chặn hữu hiệu để bịt những pha bóng tấn công chính diện này, giúp các trung vệ giảm bớt áp lực phải luôn trong tình trạng "một đối một" với các tiền đạo đối phương. Lê Phạm Thành Long được ông Kim Sang-sik chọn ở vị trí này, nhưng rõ ràng anh chỉ phát huy được tố chất phát triển tấn công, còn phương diện phòng ngự anh lại không đáp ứng được.

Để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới, trước mắt là Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cần làm mới đội hình và tìm cách khắc phục những vấn đề đã bộc lộ ở FIFA ASEAN Cup vừa qua. Có như vậy, đội tuyển Việt Nam mới hy vọng tìm lại niềm vui chiến thắng.

