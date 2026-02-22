Theo đại diện DOJI, doanh nghiệp tham gia thị trường bạc không chỉ nhằm bổ sung lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn hướng tới chuẩn hóa trải nghiệm mua bán, gia tăng tính minh bạch, thuận tiện trong giao dịch bạc vật chất.

DOJI sẽ ra mắt 2 sản phẩm đầu tay gồm Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng). Quy cách 1 lượng và 5 lượng được DOJI lựa chọn nhằm phù hợp với thói quen đầu tư, tích lũy linh hoạt của nhiều nhóm khách hàng, từ người mới bắt đầu tích lũy từng phần cho đến khách hàng hướng tới kế hoạch tài chính dài hạn.

DOJI chính thức ra mắt bạc tích trữ 1 lượng và 5 lượng từ ngày 24.2

Ngân Bảo Lâm gợi hình tượng rừng xanh - sức sống mãnh liệt, thịnh vượng bền lâu, hàm ý đồng hành và "hộ vận" cho chủ nhân. Ngân Bảo Hà nổi bật với hình ảnh cá chép chiêu tài và dòng chảy tài lộc, tượng trưng cho may mắn và hanh thông.

Đặc biệt, vỏ sản phẩm được thiết kế với họa tiết trống đồng, nhấn mạnh yếu tố văn hóa Việt và tính sưu tầm.

Sản phẩm bạc Ngân Bảo DOJI sẽ có sẵn từ 24.2 (mùng 8 tết Bính Ngọ), tại hơn 20 điểm ở Hà Nội và 3 điểm tại TP.HCM gồm Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8 và Phan Đăng Lưu. DOJI sẽ tiếp tục mở bán sản phẩm bạc tại Đà Nẵng, Hải Phòng và các thành phố lớn khác.

Khách hàng có thể mua bạc trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI hoặc giao dịch qua ứng dụng eGold - giải pháp cho phép thực hiện mua bán thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi, giao dịch thời gian thực giúp giảm tối đa độ trễ biến động giá.

Giá bạc được DOJI cập nhật minh bạch, linh hoạt theo diễn biến của giá bạc quốc tế. Ngay từ giai đoạn ra mắt, DOJI triển khai chính sách đổi ngang giữa các sản phẩm theo quy đổi trọng lượng, gia tăng trải nghiệm, sự linh hoạt cho khách hàng.

Chuẩn hóa sản phẩm, cải thiện thanh khoản thị trường

Việc DOJI ra mắt dòng sản phẩm bạc đầu tư, tích trữ được thị trường kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn cung bạc vật chất chuẩn hóa, đồng thời mang đến thêm lựa chọn linh hoạt cho khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, tích lũy bạc ngày càng gia tăng. Sự tham gia của doanh nghiệp lớn với hệ thống phân phối rộng và cơ chế niêm yết minh bạch được xem là yếu tố tích cực, hỗ trợ thị trường phát triển theo hướng chuyên nghiệp và thuận tiện hơn.

Khách hàng có thể mua bạc trực tiếp tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức DOJI hoặc giao dịch qua ứng dụng eGold

Trao đổi với Thanh Niên, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, phân tích, về dài hạn, bạc có những nền tảng hỗ trợ tích cực hơn so với nhiều giai đoạn trước, chủ yếu đến từ nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc.

Vai trò của bạc ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, pin mặt trời, xe điện, bán dẫn và công nghệ cao, trong khi nguồn cung khai thác tăng chậm. Điều này tạo dư địa cho xu hướng giá tích cực trong trung, dài hạn, dù đi kèm với các nhịp điều chỉnh mạnh mang tính chu kỳ.

Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp, ngân hàng lớn tham gia sâu hơn vào thị trường bạc phản ánh xu hướng bạc không còn chỉ được nhìn nhận như kim loại công nghiệp hay kênh đầu cơ, mà đang dần được tái định vị như một tài sản tài chính quan trọng có vai trò phòng vệ, song hành cùng vàng trong bối cảnh bất ổn kinh tế, địa chính trị và chuyển dịch tiền tệ toàn cầu.

Đây cũng là một bước tiến đáng kể trong quá trình số hóa thị trường kim loại quý, khi nhà đầu tư có thể tiếp cận bạc chính hãng thông qua các nền tảng công nghệ, giao dịch linh hoạt hơn về thời gian, không gian.

"Ở chiều tích cực, sự tham gia của các tổ chức lớn góp phần chuẩn hóa sản phẩm, cải thiện tính minh bạch và thanh khoản của thị trường bạc. Việc kết hợp uy tín tổ chức với công nghệ hiện đại giúp giảm bớt các rào cản truyền thống như lo ngại về chất lượng, lưu trữ hay tính pháp lý, từ đó thu hút thêm dòng vốn dài hạn và mở rộng cơ sở nhà đầu tư", bà Trang Anh nhấn mạnh.

Dù vậy, theo vị chuyên gia, khi bạc được tài chính hóa và giao dịch thuận tiện hơn, mức độ biến động giá trong nước cũng có thể gia tăng do dòng vốn lớn dịch chuyển nhanh.

Nhà đầu tư cần nhìn nhận đây là xu hướng dài hạn của thị trường, nhưng không nên hiểu rằng sự tham gia của các "ông lớn" đồng nghĩa với việc giá bạc sẽ chỉ tăng một chiều. Bạc vẫn nên được đặt trong chiến lược phân bổ tổng thể và quản trị rủi ro, thay vì kỳ vọng vào những cú tăng giá ngắn hạn.