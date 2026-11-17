Linearthinking - phương pháp "đo ni đóng giày" cho người Việt

Là phương pháp đã giúp hơn 1.000 học viên đạt IELTS 7.0 - 8.5 (trong đó nhiều học sinh (HS) nhỏ tuổi, như bé Trần Đình Hoàng Phúc từng đạt 8.0 IELTS khi chỉ mới 10 tuổi và trước đó học trường công lập), Linearthinking được phát triển bởi các cựu HS Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phương pháp tư duy Linearthinking được chứng minh cải thiện hiệu quả cả 4 kỹ năng, giúp học viên rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

Nhờ phương pháp tư duy Linearthinking, hiện DOL English có “Tứ quý 9.0 IELTS” ẢNH: TUẤN QUYỀN

"Phương pháp được người Việt thiết kế riêng cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên tiếng Anh", cô Hà Đặng Như Quỳnh, 9.0 IELTS Overall, Giám đốc học thuật tại DOL English, tốt nghiệp á khoa sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ.

Vì dùng tư duy toán để học tiếng Anh nên phương pháp Linearthinking bị không ít người lo lắng là sẽ rất "khô khan". "Thật ra Linearthinking không mượn kiến thức từ toán học, mà mượn tư duy của toán học. Trong toán có một tư duy gọi là Simplification - đơn giản hóa. Khi một "bài toán" có quá nhiều thông tin, gây rối và quá tải cho não, người tư duy tốt thường không nhảy vào làm ngay mà tìm cách đơn giản hóa bài toán trước cho não xử lý nhẹ nhàng hơn. Cá nhân tôi từng học chuyên văn chứ không phải chuyên toán", cô Như Quỳnh, một trong bốn giáo viên (GV) thuộc "Tứ quý 9.0", tiết lộ về phương pháp, giáo trình Linearthinking được thiết kế và giảng dạy độc quyền ở DOL English.

Đại diện DOL English tập huấn về Linearthinking cho hơn 800 GV tiếng Anh từ các trường tiểu học, THCS ở TP.HCM vào tháng 4.2025 ẢNH: VINH SAN

Nơi GV Việt được tưởng thưởng xứng đáng

Bên cạnh phương pháp tư duy độc quyền Linearthinking và hệ thống công nghệ SuperLMS tích hợp AI hiện đại giúp việc "cá nhân hóa" lộ trình học hiệu quả…, DOL English còn tự hào có đội ngũ GV giỏi chuyên môn, đầy nhiệt huyết trong giảng dạy. Thu nhập của GV ở DOL English cao ngang GV nước ngoài ở những trung tâm khác "vì họ xứng đáng", đại diện trung tâm nhấn mạnh.

Trái với suy nghĩ của không ít người, nhiều GV và học viên ở DOL English chinh phục điểm nghe nói IELTS từ 8 - 9 dù DOL English có 100% GV Việt.

CEO DOL English Lê Đình Lực (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) trao phần thưởng cho các gương mặt trẻ tài năng VN 2023 tại trụ sở Bộ GD-ĐT ẢNH: V.SAN

Chia sẻ về câu chuyện trên, cô Như Quỳnh cho biết không ít người nhầm lẫn giữa pronunciation (phát âm) và accent (chất giọng). "Giám khảo IELTS chỉ chấm về phát âm, không chấm việc thí sinh có nói giống hệt giọng Anh, Mỹ, Úc hay không. GV Việt đúng chuẩn thậm chí có lợi thế dạy nghe nói cho học viên Việt vì họ hiểu thấu các vấn đề, giải pháp do từng va vấp những lỗi tương tự", cô Như Quỳnh (đạt 9.0 IELTS Speaking) phân tích.

Phương pháp Linearthinking cũng nhận được sự tin tưởng từ nhiều cơ quan giáo dục đầu ngành. Cụ thể, vào tháng 4.2025, Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục, thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM, đã phối hợp đối tác tổ chức tập huấn về Linearthinking cho hơn 800 GV tại TP.HCM.

Còn trước đó, vào tháng 8.2024, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại cùng tổ chức buổi tập huấn với chủ đề tương tự nhằm bồi dưỡng GV tiếng Anh phổ thông Hà Nội tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.