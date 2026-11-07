Đồn biên phòng Ia Mơ - 50 năm giữ bình yên nơi biên giới Gia Lai

Ngày 7.11, Đồn biên phòng Ia Mơ (Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (7.11.1976 - 7.11.2026).

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, cấp ủy, chính quyền địa phương, nguyên lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ cùng các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và đại diện doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và bức trướng tặng Đồn biên phòng Ia Mơ

ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Được thành lập trong những ngày đầu xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng Gia Lai, Đồn biên phòng Ia Mơ đã trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ 12,8 km đường biên giới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm, đấu tranh, bóc gỡ các đường dây vượt biên, kịp thời ngăn chặn những âm mưu chống phá. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị còn chú trọng công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đặc biệt, với phương châm "3 bám, 4 cùng", cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Mơ thường xuyên bám địa bàn, gần gũi, đồng hành với người dân. Đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Qua đó, những người lính biên phòng từng bước trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân vùng biên, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho Đồn biên phòng Ia Mơ vì có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cũng trao tặng đơn vị bức trướng và quà nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Khánh thành tượng đài "Nghe lời non nước"

Cũng trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Đồn biên phòng Ia Mơ tổ chức khánh thành công trình tượng đài "Nghe lời non nước".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tượng đài "Nghe lời non nước" ẢNH: CÔNG CƯỜNG

Công trình được xây dựng nhằm tạo thêm địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tham quan và tìm hiểu lịch sử cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Ia Mơ.

Thông qua công trình, đơn vị mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân địa phương.