Tối 22.11, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trở nên sôi động với lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 và Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026. Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, sự kiện mang đến không gian giao lưu, trình diễn và trải nghiệm văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Chương trình do UBND TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, hướng đến chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026).

Đờn ca tài tử vang lên giữa lòng phố đi bộ

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được giới thiệu đến công chúng tại sân khấu ngoài trời. Đáng chú ý là chương trình biểu diễn đờn ca tài tử và cải lương với sự tham gia của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và cải lương Thanh Long. Bên cạnh đó, khán giả còn được thưởng thức hòa tấu nhạc dân tộc, dân ca quan họ, dân ca ví, giặm cùng các loại hình nghệ thuật đặc trưng của nhiều vùng miền.

Nghệ sĩ biểu diễn đờn ca tài tử tại sân khấu ngoài trời ở phố đi bộ Nguyễn Huệ 22.11 ẢNH: THÁI THẮNG

Việc đưa đờn ca tài tử, cải lương đến sân khấu cộng đồng mở thêm cơ hội để công chúng tiếp cận nghệ thuật truyền thống trong không gian sinh hoạt đô thị. Người dân và du khách có thể dừng chân thưởng thức những làn điệu quen thuộc ngay giữa phố đi bộ, thay vì chỉ tìm đến nhà hát hoặc các chương trình biểu diễn chuyên biệt.

Hình thành từ sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và phong thái tài hoa, tao nhã của người Nam bộ, đờn ca tài tử không chỉ là loại hình diễn xướng mà còn phản ánh tâm hồn, cốt cách và đời sống văn hóa của cư dân vùng đất phương Nam. Năm 2013, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và cải lương Thanh Long mang những giai điệu truyền thống đến gần hơn với khán giả ẢNH: THÁI THẮNG

Mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm văn hóa. Tại quảng trường Sắc màu Việt Nam, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử cùng nghệ thuật biểu diễn của các dân tộc lần lượt được giới thiệu, tạo thêm điểm dừng chân cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, chương trình trình chiếu 3D Mapping tại khu vực trụ sở UBND TP.HCM đưa công nghệ hiện đại vào hoạt động giới thiệu văn hóa, tạo sự kết nối giữa di sản và không gian đô thị. Qua đó, ngày hội không chỉ mở rộng cơ hội thưởng thức nghệ thuật mà còn gợi thêm cách tiếp cận văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Các tiết mục giao lưu văn nghệ với sự tham gia của đại diện nhiều cộng đồng dân tộc, mang đến không khí sôi động cho ngày hội ẢNH: THÁI THẮNG

Khu vực trưng bày ảnh giới thiệu nghệ thuật hát bội ẢNH: THÁI THẮNG