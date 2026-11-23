NSND Quế Trân mang đến tiết mục biểu diễn kết hợp âm hưởng ngũ cung truyền thống với màu sắc âm nhạc đương đại, góp phần tạo điểm nhấn cho đêm diễn Ảnh: T.C

Tối 22.11, tại sân khấu chính phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ I năm 2026.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, trong đó có NSND Tấn Giao, NSND Quế Trân, Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Hiền Thục, Phương Vy, Thảo Trang, Lưu Hiền Trinh, Cao Công Nghĩa... Bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM), ban nhạc cổ Văn Môn, nhóm Lạc Việt, nhóm Nhật Nguyệt và nhiều nhóm múa, thiếu nhi, cổ động. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối âm nhạc truyền thống với phong cách biểu diễn đương đại.

Chương trình Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình có sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ Ảnh: BTC

Trước khi sân khấu sáng đèn, hàng trăm khán giả đã tập trung kín khu vực sân khấu chính, tìm vị trí thuận lợi để chờ đón những tiết mục của các nghệ sĩ yêu thích. Chương trình thu hút không chỉ đông đảo khán giả Việt Nam mà còn có sự góp mặt của nhiều du khách quốc tế đến TP.HCM. Sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả cho thấy sức kết nối của âm nhạc, đồng thời góp phần biến không gian phố đi bộ thành điểm hẹn giao lưu văn hóa..

Những tiết mục đặc sắc trong chương trình Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình

Được dàn dựng thành hai phần Thành phố muôn sắc màu và Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam, chương trình mang đến bức tranh văn hóa đa dạng của TP.HCM, đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Mở đầu chương trình là mashup 54 dân tộc Việt Nam - Rực rỡ Việt Nam tôi qua phần trình diễn của Trúc Lai, Phạm Đồng Diệu Ly cùng các nhóm múa và thiếu nhi. Tiếp nối là những ca khúc Non sông gấm vóc, Bài ca Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Trọn đời một lòng tin yêu... góp phần truyền tải niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn là sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và phong cách biểu đạt đương đại. Tiết mục Chạm ngũ cung do NSND Quế Trân kết hợp cùng rapper Tia Hải Châu thể hiện đã đưa âm hưởng ngũ cung vào không gian âm nhạc mới mẻ. Trong khi đó, NSND Tấn Giao, NSND Quế Trân cùng ban nhạc cổ Văn Môn mang đến tiết mục ca cổ Ngàn năm sen vẫn nở, tôn vinh vẻ đẹp và sức sống của nghệ thuật truyền thống.

Thông qua sự kết hợp của nhiều loại hình biểu diễn, chương trình không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật phong phú mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và tình cảm nghĩa tình giữa các cộng đồng dân tộc Ảnh: T.C

Tinh thần nhân ái, sẻ chia của người dân thành phố cũng được khắc họa qua các tiết mục Ngày mai lại tươi sáng, Gương sáng thầm lặng. Những giai điệu hướng đến tình người, sự đồng lòng trong khó khăn gợi nhắc những giá trị cộng đồng đã làm nên bản sắc nghĩa tình của TP.HCM.

Ở phần hai, chương trình mở rộng thông điệp về trách nhiệm với quê hương, đất nước thông qua các tiết mục Hát cho người còn sống, Bay qua biển Đông. Bên cạnh đó, những ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, mashup Ngôi sao cô đơn - Ngọn lửa trái tim - Hãy đàn lên và Hello Vietnam tiếp tục khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, cởi mở, hội nhập nhưng luôn trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc.

Khép lại chương trình là liên khúc Sắc màu Việt Nam - Ngôi nhà của chúng ta với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm múa, thiếu nhi và người mẫu. Sự hội tụ của các lực lượng biểu diễn thuộc nhiều thế hệ cũng là hình ảnh biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Những tiết mục ca múa sôi động với sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và sắc màu sân khấu khuấy động không khí phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách Ảnh: T.C

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về việc gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định những giá trị nhân văn, nghĩa tình - nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển của TP.HCM.