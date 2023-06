Dồn dập phản ứng sau khi ông Trump bị truy tố về vụ tài liệu mật

Ông Trump yêu cầu xét xử lại vụ ông bị kết tội lạm dụng tình dục

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.6 đã yêu cầu tiến hành phiên tòa mới cho một vụ kiện dân sự mà ông đã bị kết tội lạm dụng tình dục nhà báo E. Jean Carroll, theo Reuters.

Trong một hồ sơ gửi lên tòa án liên bang ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ), các luật sư của ông Trump nói rằng bồi thẩm đoàn đã yêu cầu bồi thường 2 triệu USD cho phần lạm dụng tình dục trong bản án là "quá đáng" vì bồi thẩm đoàn đã phát hiện rằng bà Carroll không bị cưỡng hiếp và hành vi mà bà ấy cáo buộc không gây ra bất kỳ tổn thương tinh thần nào đã được chẩn đoán.

Họ còn lập luận yêu cầu bồi thường 2,7 triệu USD cho cáo buộc phỉ báng là "hoàn toàn dựa trên suy đoán". Trong khi đó, luật sư Roberta Kaplan của bà Carroll, nói trong một tuyên bố rằng những lập luận của ông Trump là "phù phiếm".

Trước đó, một bồi thẩm đoàn ở thành phố New York ngày 9.5 kết luận ông Trump phải trả 5 triệu USD để bồi thường thiệt hại vì hành vi lạm dụng tình dục và sau đó phỉ báng cựu nhà báo Carroll, theo tờ The New York Times.

Bồi thẩm đoàn liên bang gồm 6 nam và 3 nữ ở quận Manhattan nhận thấy rằng bà Carroll (79 tuổi), đã không thể chứng minh đầy đủ rằng ông Trump đã cưỡng hiếp bà gần 30 năm trước trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại Bergdorf Goodman ở Manhattan, như bà đã tuyên bố từ lâu.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump đã lạm dụng tình dục bà Carroll, một tội ít nghiêm trọng hơn, theo The New York Times. Trong phán quyết, bồi thẩm đoàn còn kết luận ông Trump đã phỉ báng bà Carroll vào tháng 10.2022 khi ông đăng một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social cho rằng gọi vụ kiện mà bà khởi xướng là "chuyện lừa đảo 100%", là "chuyện hoang đường, dối trá".