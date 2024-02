Dọn nhà đón tết, nam thanh niên bị tủ đè suýt mất bàn tay

Ngày 6.2, tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện ca phẫu thuật suốt 3 giờ đồng hồ, giữ lại bàn tay cho một nam thanh niên.

Trước đó, trong lúc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết, anh H.H.Q (31 tuổi, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) bất ngờ tủ chén ngã đè lên tay phải. Kính vỡ thành nhiều mảnh, gây thương tích ở cổ tay, máu chảy rất nhiều. Gia đình nhanh chóng đưa anh Q. đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật bằng kính vi phẫu, các động mạch, thần kinh và gân gấp đã được tái tạo thành công BVC

Anh Q. nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, bứt rứt, da xanh, niêm nhợt, vết thương cổ tay phải chảy rất nhiều máu, phun thành vòi, bàn tay tím lạnh, tê toàn bộ, không gập được cổ tay và các ngón tay.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp sốc mất máu do vết thương cổ tay phải làm đứt mạch máu, thần kinh và gân gấp các ngón. Người bệnh ngay lập tức được chỉ định hồi sức, vừa truyền máu vừa đưa lên phòng phẫu thuật cấp cứu.

Ca mổ gồm ê kíp các bác sĩ chuyên khoa mạch máu, chấn thương chỉnh hình và gây mê hồi sức cùng phối hợp thực hiện. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật bằng kính vi phẫu, tất cả các động mạch, thần kinh và gân gấp được tái tạo thành công. Ngay sau mổ, bàn tay người bệnh hồng hào trở lại, ấm, các đầu ngón tay đã có cảm giác.

Người bệnh được nằm hậu phẫu theo dõi 1 ngày trước khi chuyển về khoa Tim mạch 5 ngày để theo dõi và điều trị chống đông máu nhằm ngăn ngừa nguy cơ các mạch máu bị tắc lại sau mổ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, đây là một ca khó do cổ tay của người bệnh đã bị tổn thương toàn bộ các mạch máu thần kinh, gân gấp cổ tay và các ngón. Người bệnh ở xa nên đến hơi trễ, cầm máu ban đầu chưa hiệu quả nên bị sốc mất máu. Lúc người bệnh nhập viện, 2 động mạch chính để nuôi bàn tay là động mạch quay và trụ đã bị đứt lìa nên nếu không điều trị kịp thời thì nguy cơ sẽ hoại tử cả bàn tay. Do các mạch máu thần kinh có đường kính chỉ khoảng 1-2 mm, cần phải sử dụng kính vi phẫu, do đó đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác của ê kíp mổ nhằm phục hồi lại lưu thông mạch máu và dẫn truyền thần kinh tốt.

Qua tai nạn suýt mất bàn tay của anh Q., các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần hết sức cẩn trọng trong quá trình sinh hoạt, đặc biệt nhân dịp tết đến xuân về, cần trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cần thiết. Hãy tập trung vào công việc, vì chỉ cần lơ là, chủ quan thì tai nạn sinh hoạt có thể xảy đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Nếu không may xảy ra tai nạn sinh hoạt, nhanh chóng sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý và điều trị kịp thời.