Đón tết trên đường ray xe lửa: 'Quen rồi, tôi thấy cũng vui'

Rong ruổi theo những đoàn tàu

"Cũng như ngày thường", đó là chia sẻ cực gọn của anh Lê Hữu Thắng, nhân viên trên chuyến tàu Bắc - Nam mang số hiệu SE7. Vì tính chất công việc, cuối năm và nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu khách về quê, đi du lịch càng đông nên các nhân viên ngành đường sắt phải làm việc hết công sức.

"Vào ngành đến nay cũng đã hơn 10 năm, được ăn tết bên gia đình người thân là điều xa xỉ với những nhân viên trong ngành đường sắt như chúng tôi", anh Thắng nói.

Chị Lan vẫn miệt mài trên chuyến tàu để đem lại những chuyến đi chu đáo cho khách hàng ẢNH: THANH XUÂN

Với ngành đường sắt, cuối năm là lúc cao điểm hơn bao giờ hết khi hằng ngày đón hàng vạn lượt khách. Mỗi chuyến tàu đi từ Bắc rồi lại vào Nam cứ thế 2 vòng trong 4 ngày, sau đó các nhân viên được nghỉ theo ca.

Anh Trịnh Văn Hiền, Trưởng tàu SE7 cho biết: "Mỗi dịp cuối năm, lượng hành khách tăng cao, lượng hàng hóa của hành khách và ký gửi càng nhiều nên chúng tôi phải làm việc hết công suất, mong sao cho đoàn tàu đảm bảo đúng tiến độ để hành khách đến nơi an toàn".

Nhìn mọi người, tay cầm cành đào, chậu quất sắp được về quê ăn tết, nghỉ ngơi bên gia đình, chị Hoa Thị Lan, nhân viên trên đoàn tàu SE7 không khỏi bùi ngùi, kể: "Tôi làm ở đây đã hơn 20 năm nên cũng quen với những cái tết trên tàu, xa nhà, xa gia đình. Nhìn mọi người nóng lòng khăn gói về quê lòng tôi lại nôn nao theo khách".

Với những nhân viên trong ngành đường sắt, đón giao thừa, đón tết trên chuyến tàu không còn là điều xa lạ.

"Lâu dần chúng tôi cũng quen cảm giác đón tết trên tàu", chị Lan cười nói.

Cận tết, nhân viên trên tàu càng đối mặt với nhiều áp lực ẢNH: THANH XUÂN

Nhân viên trên tàu nỗ lực thực hiện tốt công việc hằng ngày ẢNH: THANH XUÂN

Vì tính chất công việc, nên các nhân viên trực tết lại động viên nhau hoàn thành tốt công việc, tránh sai sót trong những ngày cuối năm. Tuy vậy, nhìn ánh mắt xa xăm của chị Lan, anh Thắng dễ thấy nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.

Chị Lan kể cứ độ 20 âm lịch hằng năm là con trai lại điện hỏi: "Năm nay mẹ trực ca mùng mấy, có trúng hôm giao thừa không?".

"Tôi còn nhớ rõ cái tết 3 năm trước, lúc đó vẫn trong ca trực nên rất bận, thời gian cầm điện thoại rất ít. Khi mở máy lên là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ gia đình báo con trai tôi phải nhập viện vì ngộ độc, lòng tôi lúc đó như thắt lại", chị Lan nghẹn giọng.

Trên mỗi chuyến tàu, đều trang trí tràn ngập không khí tết, còn có bánh chưng, hoa đào, hoa mai... "Nhờ có bạn bè, đồng nghiệp và những hành khách, chúng tôi như tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt công việc... Quen rồi, tôi thấy cũng vui", anh Thắng chia sẻ thêm.

Không khí tết ở trên chuyến tàu ẢNH: THANH XUÂN

Giao thừa bên đường sắt

23 giờ đêm, trong căn phòng nhỏ của trạm chắn Cộn, một trong những trạm chắn trung tâm của phường Đồng Sơn, Quảng Trị vang lên tiếng thủ thỉ của người gác chắn: "Chị chuẩn bị sắm sửa tết được nhiều chưa?".

Nhân viên trạm gác chắn luôn tập trung làm việc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán ẢNH: THANH XUÂN

Trạm gác Cộn nằm ở vị trí Km 525+150 tính từ Hà Nội vào TP.HCM theo dọc đường sắt. Đây là trạm chắn trung tâm, nằm giữa tuyến đường Lê Lợi. Bên chiếc đèn báo hiệu, tiếng còi tàu như kéo dài một phần ký ức mà chị Nguyễn Thị Quyên - người đã gắn bó với nghề gác tàu suốt 17 năm qua.

Công việc của các chị trên trạm gác chắn là trực 12 giờ/24 giờ, luân phiên theo ngày. Ca làm việc của những người gác tàu đêm bắt đầu từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Mỗi ca trực đều nhận ca, kiểm tra gác chắn, lấy giờ đồng hồ, giám sát kế hoạch tàu... cứ như thế suốt 12 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, có những khi chỉ 1 - 2 chuyến đi qua nhưng chị không được phép rời mắt khỏi tín hiệu một giây.

Lúc tàu gần đến, mọi thứ đều diễn ra theo quy trình: hạ cần, kéo còi, kiểm tra đường ray, bật đèn cảnh báo. Từng bước đều phải tập trung cao độ. "Chỉ chậm 30 giây thôi là có thể xảy ra tai nạn bất kể lúc nào nhất là dịp cuối năm, tết đến", chị Quyên chia sẻ.

Mỗi chuyến tàu qua, người làm nghề gác chắn lại thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ an toàn ẢNH: THANH XUÂN

Mỗi dịp tết đến, các nhân viên gác chắn như chị Quyên lại tập trung hơn bao giờ hết. Bởi cuối năm lượng khách tăng cao, sự chậm trễ có nguy cơ gây ra những tai nạn ngoài ý muốn.

"Thời gian cuối năm, chúng tôi thường xuyên tăng ca trực, mỗi ca trực đêm thường phải thêm nhân viên bởi mức độ nguy hiểm càng nhiều", chị Quyên kể.

Cứ như tết mọi năm, các nhân viên trạm gác chắn lại theo lịch trực tết. "Năm nào cũng vậy nhưng làm lâu rồi chúng tôi cũng quen, quen với những cái tết bên đường sắt", chị Lê Thị Hải Hà, gắn bó với trạm chắn 17 năm chia sẻ.

Thương con, nhớ nhà nhưng vì công việc, các nhân viên gác chắn phải hoàn thành tốt công việc. "Mỗi lần đoàn tàu đi qua chúng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, vui vì đoàn tàu đi qua an toàn", chị Hà nói.

Làm ngành đường sắt rất căng thẳng dịp cuối năm ẢNH: THANH XUÂN

Mỗi lần tàu vào ga, mỗi đoàn tàu đi qua an toàn lại chở biết bao niềm vui, chở cái tết đầm ấm đến mỗi gia đình theo một cách trọn vẹn nhất. Những nhân viên đường sắt lại có thêm niềm vui, vui vì đưa được không khí tết đến mỗi gia đình.