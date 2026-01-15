Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đơn vị y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi khám bệnh cho người nước ngoài

Hải Phong
Hải Phong
15/01/2026 13:32 GMT+7

Sáng 15.1, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện thực hiện khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, khám chữa bệnh cho người nước ngoài là loại hình khám có yêu cầu cao về pháp lý, chuyên môn và quy trình kỹ thuật, bởi kết quả khám được sử dụng phục vụ các mục đích lao động, học tập và cư trú tại Việt Nam.

Đơn vị y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi khám bệnh cho người nước ngoài - Ảnh 1.

Nhân viên y tế ở Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi khám bệnh cho người nước ngoài

ẢNH: HẢI PHONG

Tại Thiện Nhân Quảng Ngãi, toàn bộ quy trình khám bệnh cho người nước ngoài được thực hiện khép kín trong cùng một khu vực, từ ghi nhận các chỉ số sinh hiệu, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến khám lâm sàng tổng quát, giúp rút ngắn thời gian và hạn chế tối đa việc chờ đợi.

Để đáp ứng các điều kiện theo quy định, đơn vị này đã đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị. Trong đó có hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Magnetom Lumina (Siemens - Đức) tích hợp trí tuệ nhân tạo, hệ thống CT phổ 256 lát cắt Revolution Frontier Gen3 (GE Healthcare - Mỹ) và hệ thống nội soi 4K Pentax (Nhật Bản), góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, tầm soát bệnh.

Đơn vị y tế tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi khám bệnh cho người nước ngoài - Ảnh 2.

Bác sĩ tư vấn, khám bệnh cho người nước ngoài

ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Bùi Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn người lao động, học sinh, sinh viên là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập. Trước đây, chỉ có Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi được phép khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

"Việc một đơn vị y tế tư nhân đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở y tế công lập, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động nước ngoài, qua đó đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hội nhập", ông Tiến cho biết.

Quảng Ngãi Khám bệnh khám bệnh cho người nước ngoài Bệnh viện Thiện Nhân Quảng Ngãi
