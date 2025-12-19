Đơn xin lỗi gửi U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 khiến dân mạng... ngã ngửa

Tối 18.12, đội tuyển U.22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỉ số 3 - 2 ở trận chung kết đầy kịch tính, giành chiến thắng cao nhất tại bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay sau đó, người dân ở TP.HCM, Hà Nội cũng như khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đổ ra đường ăn mừng với chiến thắng ngoạn mục này. Trên mạng xã hội, nhiều bài viết, lời chúc mừng hài hước gửi đến đội tuyển U.22 Việt Nam cũng được chia sẻ ào ạt.

Mạng xã hội ngập những lời chúc mừng, chia sẻ hài hước về chiến thắng ngoạn mục của tuyển U.22 Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong đó, Đơn xin lỗi đội tuyển U.22 Việt Nam của trang "Sài Gòn nghenn", với hơn 2 triệu người theo dõi khiến nhiều người thích thú chia sẻ. Nội dung của bài đăng khiến ai đọc qua cũng mỉm cười vì quá hài hước, dễ thương:

"Kính gửi đội tuyển U.22 Việt Nam. Em là người xem bóng đá theo kiểu phong trào tại Việt Nam. Lý do viết đơn: Khi hiệp 1 trận chung kết SEA Games bóng đá nam diễn ra, đội tuyển bị thủng lưới 2 bàn từ sớm, em đã vội thất vọng và mất niềm tin chiến thắng cho trận đấu quan trọng ngày hôm nay mà không biết rằng các anh chỉ giấu bài cho hiệp 2 và 45 phút sau này mới chính thức thi đấu bằng thực lực của mình.

Em thật là tệ quá! Hiệp 2 và hiệp phụ này chúng em được xem một U.22 Việt Nam đích thực, hôm nay người hâm mộ mới biết thế nào là niềm tự hào của cả nước. Rằng U.22 Việt Nam mới là đội tuyển mà người hâm mộ cả nước yêu mến thế nào.

Chính vì vậy, em làm đơn này trước hết là để xin lỗi đội tuyển U.22, em mong đội tuyển có thể tha thứ cho em và tiếp tục dành HCV về cho người hâm mộ. Em biết lỗi rồi, xin chân thành cảm ơn và mãi yêu U.22 Việt Nam".

Dân mạng bình luận dễ thương, hài hước

Nói về chiến thắng của đội tuyển U.22 Việt Nam, tài khoản Tran Quang Thi cũng có "kiến nghị" đầy hài hước được chia sẻ lên mạng xã hội.

"Kiến nghị: Cần phải truy tố những người sau đây tội lừa đảo! Cả hiệp 1 thi đấu không có lấy một cơ hội, tôi đã tắt TV đi làm việc khác. Đến tối mở máy lên thì… HCV!

Bóng đá, thể thao phải trung thực, cao thượng, không thể lừa nhau kiểu thua 1 hiệp đấu rồi lén thắng cả trận đấu với tôi như vậy được! Đời toàn lừa đảo, sống tử tế với nhau từ hiệp 1 không được sao".

Trong nhiều bình luận trên mạng xã hội, nhiều người cũng chúc mừng tuyển U.22 theo cách đặc biệt. Tài khoản Lâm Thị Kim Thanh bình luận: "Tôi xin chân thành cảm ơn U.22 trong hiệp 1 từ TV 32 inch mà ba tôi đã biến nó thành TV 60 inch siêu mỏng siêu nét ạ".

Dòng người TP.HCM đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U.22 Việt Nam tối qua 18.12 ẢNH: PHẠM HỮU

"Hiệp 2 nói thật là tôi chưa dám coi lại liền sợ là bản thân nặng vía, khi nghe vào bàn thứ nhất tôi mới dám coi lại. Tới bàn thắng thứ hai thì tôi còn chưa tin là đã hòa rồi. Đội tuyển Việt Nam giờ học được tinh thần bại không nản rất đáng khâm phục!", nickname Mây Lang Thang chia sẻ.

