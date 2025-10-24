Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đóng cầu phao Phong Châu

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/10/2025 17:06 GMT+7

Cầu phao Phong Châu đã hoàn thành sứ mệnh sau khi phục vụ hơn 5 triệu lượt người và xe qua lại, góp phần khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu cũ.

Ngày 24.10, chính quyền xã Tam Nông (Phú Thọ) tổ chức lễ chia tay để tiễn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) trở về đơn vị sau quãng thời gian lắp đặt, vận hành cầu phao Phong Châu thay thế tạm thời cầu Phong Châu cũ bị sập.

Cầu phao Phong Châu hoàn thành sứ mệnh, phục vụ hơn 5 triệu lượt người và xe- Ảnh 1.

Người dân bịn rịn chia tay các chiến sĩ Lữ đoàn 249

ẢNH: QĐND

Buổi chia tay có mặt hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Tam Nông. Những giọt nước mắt, những món quà nhỏ, bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay và lời chúc tốt đẹp nhất đã được chính quyền, nhân dân xã Tam Nông gửi đến các chiến sĩ.

Gần một năm qua, dù nắng mưa, bão lũ, những người lính áo xanh thuộc Lữ đoàn 249 không quản vất vả, nguy hiểm, luôn túc trực, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua cầu phao.

3 ngày trước, UBND tỉnh Phú Thọ cũng tổ chức gặp mặt, biểu dương Lữ đoàn 249 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác bảo đảm vận hành an toàn cầu phao Phong Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ sự tri ân đặc biệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc lữ đoàn. Ông nói, cầu phao Phong Châu không chỉ là công trình kỹ thuật quân sự mà còn là biểu tượng sáng ngời của tình quân dân, của tinh thần Bộ đội cụ Hồ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Thời gian vận hành cầu phao đã khép lại, nhưng hình ảnh những người lính công binh và nhịp cầu nghĩa tình sẽ còn mãi trong ký ức của nhân dân Phú Thọ", ông Đông khẳng định.

Cầu phao Phong Châu hoàn thành sứ mệnh, phục vụ hơn 5 triệu lượt người và xe- Ảnh 2.

Gần 1 năm qua, cầu phao Phong Châu phục vụ hơn 5 triệu lượt người và xe qua lại

ẢNH: MXH

Tháng 9.2024, do ảnh hưởng của bão số 3, cầu Phong Châu cũ bị sập khiến nhiều người tử vong. Sự cố còn gây đứt gãy giao thông huyết mạch của QL32C, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân hai bờ sông Hồng, nhất là địa bàn H.Lâm Thao và Tam Nông (cũ).

Cuối tháng 9, Lữ đoàn Công binh 249 tiến hành lắp ghép phà nhịp, quay cánh cầu; sau thời gian 90 phút đơn vị đã hoàn thiện nội dung bắc cầu nối liền hai bờ Lâm Thao và Tam Nông. Đúng 6 giờ sáng 30.9.2024, lữ đoàn tổ chức thông cầu, phục vụ bà con đi lại.

Từ thời điểm trên đến trưa 28.9.2025, Lữ đoàn 249 đã bảo đảm cho hơn 5 triệu lượt người và phương tiện qua cầu, trung bình mỗi ngày khoảng 15.100 lượt người và phương tiện.

Đến nay, cầu Phong Châu mới đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động, thay thế cho cầu phao tạm. 

