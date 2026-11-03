Động cơ ô tô KIA và Hyundai có giống nhau?

Trong quá trình tìm hiểu, so sánh ô tô trước khi mua, không ít người thắc mắc liệu xe KIA có sử dụng chung động cơ Hyundai hay ngược lại. Thực tế, hai thương hiệu này có sự liên kết khá sâu về kỹ thuật và sản xuất, đặc biệt ở những mẫu xe cùng phân khúc hoặc được phát triển trên nền tảng chung. Việc chia sẻ động cơ giúp các hãng tối ưu chi phí nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Tuy nhiên, mỗi thương hiệu vẫn có những điều chỉnh riêng để tạo ra đặc tính vận hành phù hợp với từng dòng xe.

Để hiểu vì sao ô tô của hai thương hiệu này sử dụng chung nhiều loại động cơ, cần nhìn lại mối quan hệ giữa KIA và Hyundai. KIA được thành lập năm 1944, trong khi Hyundai Motor ra đời năm 1967. Năm 1997, KIA rơi vào khủng hoảng tài chính và phải tiến hành thủ tục tái cơ cấu. Đến năm 1998, Hyundai Motor được lựa chọn là đơn vị mua lại KIA. Thương vụ này chính thức hoàn tất vào năm 1999, khi Hyundai nắm giữ 51% cổ phần KIA.

KIA và Hyundai là hai thương hiệu ô tô Hàn Quốc có mối quan hệ mật thiết Ảnh: HTV

Từ đó, hai thương hiệu cùng hoạt động trong hệ sinh thái Hyundai Motor Group. Thay vì phát triển toàn bộ công nghệ, linh kiện và hệ thống động lực một cách độc lập, KIA và Hyundai tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Đáng chú ý, hai hãng vẫn duy trì bản sắc thương hiệu riêng. KIA tập trung xây dựng phong cách thiết kế và trải nghiệm sản phẩm riêng, trong khi Hyundai cũng có định hướng phát triển độc lập về thiết kế, trang bị và nhận diện. Cách làm này giúp hai hãng tận dụng lợi thế quy mô sản xuất, giảm chi phí phát triển nhưng vẫn có thể đưa ra thị trường những mẫu xe mang đặc trưng riêng.

KIA và Hyundai sử dụng chung nhiều dòng động cơ

Thực tế, việc chia sẻ động cơ giữa KIA và Hyundai diễn ra ở nhiều phân khúc, từ xe phổ thông đến SUV cỡ lớn. Một ví dụ đáng chú ý là động cơ diesel 2.2 lít CRDi. Đây là dòng động cơ từng được trang bị trên nhiều mẫu xe như Hyundai Santa Fe và KIA Sorento. Ngoài ra, tùy thị trường và từng giai đoạn, động cơ này còn xuất hiện trên Hyundai Palisade, Hyundai Sonata và KIA Carnival.

Việc chia sẻ động cơ giữa KIA và Hyundai diễn ra ở nhiều phân khúc, từ xe phổ thông đến SUV cỡ lớn Ảnh: CARSCOOP

Tại Việt Nam, động cơ Smartstream D2.2 cũng được sử dụng trên Hyundai Santa Fe và KIA Sorento. Theo thông số kỹ thuật công bố tại một số thời điểm, động cơ diesel này có công suất khoảng 198 - 202 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm.

Bên cạnh động cơ diesel, hai thương hiệu ô tô Hàn Quốc còn chia sẻ một số động cơ xăng thuộc dòng động cơ Smartstream. Chẳng hạn, động cơ tăng áp 2.0 lít Smartstream T-GDi từng được sử dụng trên một số phiên bản Hyundai Santa Fe, Sonata và KIA K5 tại các thị trường châu Á. Trong khi đó, động cơ tăng áp 2.5 lít Smartstream T-GDi cũng xuất hiện trên một số mẫu xe Hyundai và KIA, bao gồm KIA Sorento và Hyundai Sonata N Line.

Ở phân khúc xe cỡ lớn, động cơ V6, 3.5 lít Smartstream G3.5 cũng là một trong những ví dụ về công nghệ động lực được chia sẻ giữa hai thương hiệu. Những trường hợp này cho thấy việc dùng chung động cơ không phải hiện tượng cá biệt mà là một phần trong chiến lược phát triển sản phẩm của Hyundai Motor Group

Động cơ tăng áp 2.5 lít Smartstream T-GDi cũng xuất hiện trên một số mẫu xe Hyundai và KIA, bao gồm KIA Sorento và Hyundai Sonata N Line Ảnh: BÁ HÙNG

Các loại động cơ KIA, Hyundai thường gặp sự cố

Hai trong số những động cơ đáng chú ý nhất thường gặp vấn đề dẫn đến các đợt triệu hồi xe Hyundai, KIA là động cơ Nu 4 xi-lanh thẳng hàng (dung tích 1.8 lít, 2.0 lít) và động cơ Theta II 4 xi-lanh thẳng hàng (dung tích 1.8 lít, 2.0 lít và 2.4 lít). Những động cơ này từng là nguyên nhân dẫn đến các đợt triệu hồi và một vụ kiện từ phía người dùng nhắm vào KIA và Hyundai tại Mỹ do có nguy cơ khiến xe chết máy hoặc bốc cháy.

Năm 2024, KIA và Hyundai đã đền bù cho các chủ sở hữu bị ảnh hưởng và gia hạn bảo hành động cơ lên 15 năm hoặc 150.000 dặm (hơn 240.000 km).

Hạn chế của việc chia sẻ động cơ giữa Hyundai, KIA chính là việc nếu một dòng động cơ gặp sự cố, nhiều xe của cả hai thương hiệu có thể bị ảnh hưởng. Trong vụ việc diễn ra tại Mỹ năm 2024, các vấn đề về động cơ Nu và Theta II đã ảnh hưởng đến các mẫu xe bao gồm Hyundai Sonata Hybrid 2011 - 2015 và Hyundai Tucson 2014 - 2021, cùng với Kia Optima Hybrid 2011 - 2016 và Kia Sportage 2011 - 2013. Điều đáng chú ý là việc chia sẻ phụ tùng giữa Hyundai và KIA không chỉ giới hạn ở động cơ.

Ô tô điện Hyundai, KIA cũng có nhiều điểm chung

Nhiều mẫu ô tô điện do hai thương hiệu này sản xuất cũng dùng chung các linh kiện Ảnh: BÁ HÙNG

Không chỉ ô tô động cơ đốt trong, nhiều mẫu ô tô điện do hai thương hiệu này sản xuất cũng dùng chung các linh kiện. Có thể kể đến KIA EV6, Hyundai Ioniq 5 hay Hyundai Ioniq 9, và Genesis GV60… tất cả đều sử dụng nền tảng E-GMP 800 volt với bộ pin và động cơ điện dùng chung. Trong khi mẫu Hyundai Ioniq 3 và KIA EV4 sử dụng sử dụng nền tảng E-GMP 400 volt.

Giống như động cơ Nu và Theta II, các hệ thống truyền động điện của KIA, Hyundai cũng không tránh khỏi lỗi. Một số xe điện sử dụng các bộ phận chung đã gặp sự cố ở bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU). Nếu ICCU bị hỏng, xe điện về cơ bản sẽ trở nên vô dụng. Hyundai và KIA đã phải đối mặt với các vụ kiện liên quan đến những lỗi này và đã tiến hành triệu hồi sản phẩm. Hyundai cũng buộc phải gia hạn thời hạn bảo hành cho các mẫu xe bị ảnh hưởng lên 15 năm hoặc 180.000 dặm (gần 290.000 km) .

Cùng sử dụng một dòng động cơ nhưng xe KIA và Hyundai có cảm giác vận hành hoàn toàn khác nhau Ảnh: CARSCOOP

Một điểm người dùng cần lưu ý là cùng sử dụng một dòng động cơ không có nghĩa hai mẫu xe KIA và Hyundai sẽ có cảm giác vận hành hoàn toàn giống nhau. Trước hết, nhà sản xuất có thể điều chỉnh công suất, mô-men xoắn, hệ thống nạp khí, hệ thống làm mát và phần mềm điều khiển động cơ tùy theo đặc điểm của từng mẫu xe. Ngay cả khi sử dụng chung nền tảng động cơ, các thông số vận hành vẫn có thể khác biệt. Điều này xuất phát từ mục tiêu phát triển sản phẩm, trọng lượng xe, kích thước thân xe và khả năng phối hợp với hộp số.

Ngoài ra, hộp số, hệ dẫn động và cách hiệu chỉnh chân ga cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm lái. Một mẫu SUV thiên về sự êm ái, thoải mái có thể được tinh chỉnh khác với mẫu xe hướng đến cảm giác lái thể thao, dù sử dụng cùng một dòng động cơ.