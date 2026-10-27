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    10 động cơ, hệ truyền động ô tô tốt nhất năm 2026: Vắng bóng xe xăng

    Hoàng Cường
    Hoàng Cường

    Lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm giải thưởng 10 động cơ và hệ truyền động ô tô tốt nhất năm do WardsAuto đánh giá, bình chọn hoàn toàn vắng bóng các dòng động cơ đốt trong truyền thống chạy bằng xăng, dầu.

    Cuộc đua điện khí hóa diễn ra rầm rộ cùng xu hướng chuyển đổi của khách hàng đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong ngành ô tô toàn cầu. Ngay cả giải thưởng 10 động cơ và hệ truyền động ô tô tốt nhất năm (Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems) do WardsAuto đánh giá, bình chọn cũng vừa đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau hơn 30 năm hình thành phát triển. Theo đó, lần đầu tiên kể từ khi chương trình được thành lập vào năm 1995, không có một chiếc xe nào dùng động cơ đốt trong thuần túy góp mặt.

    Những động cơ và hệ truyền động ô tô tốt nhất năm 2026 phản ánh rõ xu hướng điện khí hóa, khi cả 10 động cơ và hệ truyền động ô tô được vinh danh đều sử dụng hệ thống truyền động chạy bằng pin điện, xe hybrid điện hoặc xe hybrid điện cắm sạc. Trong đó, có 4 xe điện chạy bằng pin, 4 xe hybrid và 2 xe hybrid cắm sạc. Tất cả được hội đồng ban giám khảo WardsAuto bình chọn từ 26 động cơ và hệ truyền động trên ô tô.

    10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026: Vắng bóng xe xăng - Ảnh 1.

    10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026 do WardsAuto bình chọn gồm ô tô điện, hybrid và plug-in hybrid

    Ảnh: TOYOTA

    Cụ thể, danh sách 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026 do WardsAuto bình chọn gồm những mẫu xe sau:

    Ô tô điện chạy bằng pin (BEV):

    • Mercedes-Benz GLC 400 4Matic Electric: Hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.
    • Rivian R2 Performance: Hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.
    • Subaru Trailseeker: Hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.
    • Volvo EX60 P10 AWD: Hệ truyền động thuần điện 2 mô-tơ.

    Ô tô hybrid (HEV):

    • Chevrolet Corvette ZR1X: Động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 5.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid.
    • Hyundai Palisade Hybrid: Động cơ I4, tăng áp, dung tích 2.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid.
    • Nissan Rogue Hybrid: Động cơ I3, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid.
    • Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid: Động cơ 6 xi-lanh nằm ngang, tăng áp, dung tích 3.6L, kết hợp hệ truyền động hybrid.

    Ô tô hybrid cắm sạc (PHEV):

    • BMW M5 Touring: Động cơ V8, tăng áp, dung tích 4.4L, kết hợp hệ truyền động hybrid sạc điện.
    • Toyota RAV4 PHEV GR Sport: Động cơ I4, dung tích 2.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid sạc ngoài.
    10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026: Vắng bóng xe xăng - Ảnh 2.

    BMW M5 Touring dùng động cơ V8, tăng áp, dung tích 4.4L, kết hợp hệ truyền động hybrid sạc điện

    Ảnh: BMW

    Sự áp đảo của các dòng xe dùng động cơ điện hóa trong danh sách 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026 cho thấy công nghệ điện hóa đã và đang thâm nhập vào mọi phân khúc và dòng xe theo hiệu suất vận hành. Ngay cả mẫu xe thể thao mạnh mẽ như Chevrolet Corvette ZR1X với công suất tối đa 1.250 mã lực, cũng kết hợp động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 5.5 lít với mô-tơ điện dẫn động cầu trước mạnh 186 mã lực.

    Điều này khá bất ngờ, bởi chỉ vài năm trước đây, động cơ điện và hệ thống hybrid còn bị đặt nhiều hoài nghi. Ông Drew Winter, thành viên ban giám khảo WardsAuto cho biết: "Thật khó tin là trước đây người tiêu dùng mua xe lại cho rằng xe hybrid chậm và yếu".

    Các mẫu xe sử dụng động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026 bao gồm 7 mẫu SUV đa dụng, 2 xe thể thao và 1 xe wagon thể thao. Những mẫu xe này được sản xuất tại 5 quốc gia, gồm Đức (3 mẫu), Nhật Bản (3 mẫu), Mỹ (2 mẫu), Hàn Quốc (1 mẫu) và Thụy Điển (1 mẫu). Giá bán của các mẫu xe dao động từ 43.035 USD đối với Nissan Rogue Hybrid đến 242.060 USD đối với Chevrolet Corvette ZR1X. Trong số 10 mẫu xe chiến thắng, có 7 mẫu có giá bán trung bình dưới 55.000 USD.

    10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026: Vắng bóng xe xăng - Ảnh 3.

    Hyundai Palisade Hybrid dùng động cơ I4, tăng áp, dung tích 2.5L, kết hợp hệ truyền động hybrid

    Ảnh: HTV

    Ông Bob Gritzinger, thành viên ban giám khảo WardsAuto nhận định: "Xu hướng điện hóa phản ánh một thực tế thị trường đang tiếp tục thay đổi, dần thoát khỏi sự thống trị của hệ truyền động chỉ sử dụng động cơ đốt trong kéo dài hơn một thế kỷ".

    Xe điện lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách của WardsAuto vào năm 2001 khi chiếc Toyota Prius hybrid thế hệ đầu tiên giành chiến thắng. Tên của cuộc thi đã được đổi vào năm 2020 thành "Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems" để ghi nhận tác động ngày càng tăng của xe điện đối với ngành công nghiệp.

    Để chọn ra 10 động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất năm 2026, ban giám khảo của WardsAuto đã đánh giá 26 mẫu xe dùng động cơ khác nhau trong điều kiện lái xe thực tế, để chấm điểm hệ thống truyền động dựa trên công suất, mô-men xoắn, khả năng kiểm soát tiếng ồn, rung động, độ xóc, hiệu suất thực tế và công nghệ. Chỉ những hệ thống truyền động hoàn toàn mới hoặc được cải tiến đáng kể mới đủ điều kiện tham gia thử nghiệm.

    Để xác định động cơ, hệ thống truyền động ô tô tốt nhất, ban giám khảo đã họp và xem xét tổng điểm của các mẫu xe tương ứng với động cơ và hệ truyền động. Kết quả cuối cùng giúp trả lời câu hỏi cốt lõi: "Hệ truyền động này có đủ sức thuyết phục khách hàng mua chiếc xe hay không?"

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