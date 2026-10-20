Ô tô đời mới đang dần loại bỏ que thăm dầu động cơ

Từ trước đến nay, kiểm tra dầu động cơ là thao tác tương đối đơn giản với người sử dụng ô tô. Chỉ cần mở nắp ca-pô, rút que thăm dầu, lau sạch, cắm lại rồi rút ra lần nữa, tài xế có thể xác định lượng dầu trong động cơ thông qua các vạch đánh dấu trên que. Tuy nhiên, cách kiểm tra quen thuộc này đang dần biến mất trên một số dòng ô tô đời mới. Thay vì sử dụng que thăm dầu cơ học, các nhà sản xuất trang bị cảm biến điện tử để đo mức dầu và truyền dữ liệu đến hệ thống điều khiển của xe. Người lái có thể xem thông tin thông qua màn hình sau vô-lăng hoặc màn hình giải trí trung tâm, tùy từng mẫu xe.

Theo Carscoops, việc loại bỏ que thăm dầu phản ánh xu hướng các hãng xe chuyển sang hệ thống giám sát điện tử, đồng thời hướng người dùng đến phương thức kiểm tra và bảo dưỡng tích hợp trên xe.

Thực tế, đây không phải thay đổi hoàn toàn mới. Một số hãng xe châu Âu đã áp dụng phương pháp đo mức dầu điện tử từ nhiều năm trước. Xu hướng này tiếp tục xuất hiện trên những động cơ và mẫu ô tô đời mới, trong đó có các dòng xe được thiết kế với khoang động cơ ngày càng phức tạp.

Thay vì sử dụng que thăm dầu cơ học, các nhà sản xuất trang bị cảm biến điện tử để đo mức dầu và truyền dữ liệu đến hệ thống điều khiển của xe Ảnh: BÁ HÙNG

Liên quan đến vấn đề này, chia sẻ trên trang Automotive News, đại diện một số nhà sản xuất ô tô giải thích lý do tại sao họ loại bỏ que thăm dầu. Ông Dale Jewett, phát ngôn viên của Stellantis cho biết: "Người tiêu dùng ngày nay không còn ưu tiên việc tự kiểm tra mức dầu. Với cảm biến, thông tin đó sẽ được hiển thị mỗi khi họ khởi động xe. Đây là sự thay đổi kỹ thuật mang đến sự thuận tiện cho khách hàng".

Đồng quan điểm này, ông Andrew Brudnicki, phát ngôn viên của Mercedes tại Mỹ cho biết: "Với hệ thống đo mức dầu kỹ thuật số, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi mức dầu của xe trên màn hình hiển thị của người lái và nhận được cảnh báo kịp thời nếu mức dầu nằm ngoài giới hạn bình thường. Cách tiếp cận chủ động này giúp ngăn ngừa nguy cơ tiềm ẩn có thể hư hỏng động cơ".

Ngoài ra, một trong những lý do được các nhà sản xuất đưa ra là giảm nguy cơ sai sót khi người dùng tự kiểm tra dầu động cơ. Với que thăm dầu truyền thống, kết quả có thể bị ảnh hưởng nếu xe đỗ trên mặt đường nghiêng, dầu chưa kịp hồi về đáy các-te hoặc người kiểm tra không thực hiện đúng quy trình.

Việc đọc sai vạch mức dầu có thể dẫn đến châm thiếu hoặc đổ quá nhiều dầu. Cả hai tình huống đều không có lợi cho động cơ. Trong một số trường hợp, lượng dầu không phù hợp có thể ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn, làm mát và độ bền của các chi tiết máy.

Loại bỏ ống dẫn và que thăm dầu có thể giúp nhà sản xuất linh hoạt hơn trong việc bố trí các chi tiết Ảnh: BÁ HÙNG

Ông Michael Crossen, trưởng nhóm dự án thử nghiệm tại Consumer Reports, đã đưa ý tưởng đó tiến thêm một bước nữa. Ông nói: "Cũng có trường hợp khách hàng kiểm tra dầu bằng que thăm dầu, có thể mức dầu hơi thấp và họ muốn châm thêm. Khách hàng có thể châm quá đầy, điều này không tốt. Hơn nữa nhiều loại xe yêu cầu loại dầu rất cụ thể. Các nhà sản xuất không muốn ai đó chỉ đổ bất cứ loại dầu nào họ có sẵn vào cũng như không muốn người lái, khách hàng của họ, phải tự mày mò sửa chữa nữa. Rất nhiều xe hiện nay là xe hybrid và có điện áp cao, và điều này làm tăng mối lo ngại về an toàn".

Với hệ thống điện tử, cảm biến và phần mềm của xe đảm nhiệm việc đo lường, xử lý dữ liệu rồi hiển thị kết quả cho người lái. Một số mẫu xe còn đưa ra cảnh báo khi mức dầu xuống thấp hoặc yêu cầu người dùng kiểm tra, bổ sung dầu. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa thao tác cho những người ít kinh nghiệm bảo dưỡng ô tô.

Loại bỏ ống dẫn và que thăm dầu có thể giúp nhà sản xuất linh hoạt hơn trong việc bố trí các chi tiết. Đồng thời, dữ liệu đo mức dầu có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý và chẩn đoán của xe, thay vì chỉ dựa vào thao tác kiểm tra thủ công. Dù vậy, không phải tất cả ô tô đời mới đều đã loại bỏ que thăm dầu. Việc trang bị hay không phụ thuộc vào hãng xe, mẫu xe, loại động cơ và thị trường phân phối. Nhiều mẫu xe vẫn duy trì que thăm dầu truyền thống để người dùng có thể kiểm tra trực tiếp.