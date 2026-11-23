Khi đặt Lexus cạnh Toyota, không ít người dùng ô tô thắc mắc liệu mức giá chênh lệch giữa những mẫu xe của hai thương hiệu có phải chỉ đến từ logo, thiết kế và trang bị nội thất, hay còn nằm ở những khác biệt kỹ thuật bên dưới nắp ca-pô. Trong đó, động cơ là một trong những yếu tố đáng chú ý.

Thực tế, Lexus là thương hiệu xe sang thuộc Tập đoàn Toyota. Việc chia sẻ nền tảng kỹ thuật, linh kiện và hệ truyền động giữa hai thương hiệu giúp nhà sản xuất Nhật Bản tối ưu chi phí phát triển, sản xuất. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa mọi động cơ Lexus đều giống hệt động cơ Toyota.

Lexus là thương hiệu xe sang thuộc Tập đoàn Toyota ẢNH: LEXUS

Nhiều động cơ Lexus và Toyota có chung nền tảng

Ở phần lớn các dòng sedan, crossover và SUV, Lexus sử dụng những hệ truyền động có nguồn gốc từ Toyota. Đây là cách làm phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô, khi các thương hiệu trong cùng một tập đoàn tận dụng chung nền tảng kỹ thuật để giảm chi phí nghiên cứu và sản xuất.

Ví dụ, động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5 lít kết hợp hệ thống hybrid. Cấu hình này xuất hiện trên Toyota RAV4 và Lexus NX 350h, đồng thời được sử dụng trên Toyota Camry và Lexus ES 350h.

Ở nhóm động cơ tăng áp, máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.4 lít tăng áp cũng được Toyota trang bị cho Grand Highlander và Lexus TX 350. Trong khi đó, động cơ V6, dung tích 3.4 lít tăng áp kép xuất hiện trên các mẫu SUV khung gầm rời Toyota Sequoia, Tundra cũng được sử dụng trên Lexus GX và LX.

Ở phần lớn các dòng sedan, crossover và SUV, Lexus sử dụng những hệ truyền động có nguồn gốc từ Toyota ẢNH: CARSCOOP

Ngoài ra, động cơ V6, dung tích 3.5 lít hút khí tự nhiên từng được trang bị trên nhiều mẫu Toyota Highlander, Sienna, đồng thời xuất hiện trên các dòng Lexus IS, ES và RX trong nhiều năm. Những ví dụ này cho thấy khoảng cách giữa xe sang Lexus và xe phổ thông Toyota không phải lúc nào cũng nằm ở cấu trúc. Nhiều mẫu xe thực tế sử dụng chung nền tảng truyền động, dù được định vị ở những phân khúc khách hàng khác nhau.

Động cơ chung nhưng khả năng vận hành có thể khác nhau

Dù sử dụng chung một loại động cơ, Lexus và Toyota vẫn có thể tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm vận hành. Một trong những yếu tố quyết định nằm ở hệ thống điều khiển động cơ ECU.

Tùy từng mẫu xe và thương hiệu, nhà sản xuất có thể điều chỉnh ECU để thay đổi cách động cơ phản ứng với chân ga, khả năng phân phối công suất và mô-men xoắn. Vì vậy, những động cơ có chung nền tảng chưa chắc tạo ra thông số công suất hoặc cảm giác vận hành hoàn toàn giống nhau.

Bên cạnh đó, sự khác biệt còn đến từ cách Lexus hoàn thiện tổng thể chiếc xe. Các mẫu xe mang thương hiệu hạng sang này thường được chú trọng hơn về khả năng cách âm, vật liệu sử dụng trong khoang nội thất và thiết lập hệ thống treo.

Dù sử dụng chung một loại động cơ, Lexus và Toyota vẫn có thể tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm vận hành ẢNH: LEXUS

Những yếu tố này không trực tiếp làm thay đổi cấu tạo động cơ nhưng ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận của người ngồi trong xe. Chẳng hạn, tiếng ồn và rung động từ khoang động cơ có thể được hạn chế tốt hơn nhờ giải pháp cách âm, cách nhiệt. Hệ thống treo cũng được tinh chỉnh nhằm hướng đến sự êm ái và ổn định.

Do đó, ngay cả khi hai mẫu xe sử dụng chung động cơ, trải nghiệm trên Lexus vẫn có thể khác Toyota. Người dùng không chỉ trả thêm tiền cho một hệ truyền động mà còn cho cách nhà sản xuất hoàn thiện và tinh chỉnh toàn bộ chiếc xe.

Lexus cũng có những động cơ phát triển riêng

Không phải tất cả động cơ trên xe Lexus đều được chia sẻ với Toyota. Ở những mẫu xe hiệu suất cao hoặc mang tính biểu tượng, thương hiệu Nhật Bản từng phát triển những cấu hình động cơ riêng biệt.

Đáng chú ý nhất là mẫu Lexus LFA, mẫu siêu xe đã ngừng sản xuất, sử dụng động cơ V10 dung tích 4.8 lít hút khí tự nhiên. Động cơ này được phát triển riêng với sự hỗ trợ của Yamaha, có khả năng hoạt động ở vòng tua cao và được lắp ráp thủ công tại Nhật Bản theo phương pháp Takumi. Mỗi động cơ trên tổng số 500 chiếc LFA đều được một kỹ sư trực tiếp lắp ráp và kiểm tra.

Mẫu Lexus LFA, mẫu siêu xe đã ngừng sản xuất, sử dụng động cơ V10 dung tích 4.8 lít hút khí tự nhiên ẢNH: CARSCOOP

Một trường hợp khác là động cơ V8, dung tích 5.0 lít mang mã 2UR-GSE. Cỗ máy này từng được trang bị trên các mẫu Lexus IS F, RC F, GS F và LC 500. Đây là một trong những động cơ hiệu suất cao đặc trưng của Lexus, không được sử dụng trên các mẫu xe Toyota thương mại tương ứng.

Tuy nhiên, không phải cứ động cơ hiệu suất cao là chỉ dành riêng cho Lexus. Động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.6 lít tăng áp trên Toyota GR Corolla và GR Yaris cũng được sử dụng trên Lexus LBX Morizo RR.

Có thể thấy, động cơ Lexus và Toyota vừa có điểm chung, vừa tồn tại những khác biệt tùy từng dòng xe. Việc sử dụng chung động cơ không đồng nghĩa hai mẫu xe có chất lượng hoàn thiện, khả năng vận hành và trải nghiệm sử dụng giống nhau.