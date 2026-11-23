Đông Đào chia sẻ trên hàng ghế nóng, cô không chỉ mong muốn truyền đạt những kinh nghiệm đã tích lũy mà còn xem đây là cơ hội để học hỏi từ thế hệ trẻ. Nữ ca sĩ yêu thích công việc chia sẻ với những người mới vào nghề, bởi tin rằng mỗi thế hệ đều có những điều đáng để tiếp thu.

Ca sĩ Đông Đào bày tỏ: “Cuộc đời làm nghệ thuật thì muôn đời là phải học. Mình học từ điều nhỏ nhặt nhất cho đến những điều lớn lao”. Chính vì vậy, dù lịch trình bận rộn, nữ ca sĩ vẫn cố gắng sắp xếp để tham gia chương trình. Với giọng ca 7X, sự nhiệt tình ấy xuất phát từ tình yêu nghề và mong muốn được đồng hành cùng những người đang tiếp nối con đường ca hát.

Khi chấm điểm, Đông Đào cũng không chỉ nhìn vào kết quả của một tiết mục tại thời điểm biểu diễn. Nữ ca sĩ quan tâm đến năng khiếu, khả năng sáng tạo và tiềm năng phát triển lâu dài của từng thí sinh. Theo cô, có những giọng ca hôm nay chưa thể hiện tốt vì chọn ca khúc chưa phù hợp hoặc chưa khai thác hết khả năng, nhưng vẫn có thể tiến xa nếu được định hướng đúng cách.

Đông Đào ngồi ghế nóng Ẩn số tỏa sáng, lên sóng trên THVL1 ngày 25.11 Ảnh: NSX

Quan điểm làm nghề ở tuổi 55

Sau nhiều năm đứng trên sân khấu, ca sĩ Đông Đào đúc kết rằng để một ca khúc chạm đến người nghe, người hát cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc hiểu nội dung tác phẩm đến cách xử lý từng đoạn. Nữ ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh hai thời điểm quan trọng: phần mở đầu phải đủ sức thu hút để khán giả muốn tiếp tục lắng nghe, còn phần kết cần để lại dư âm và cảm xúc.

Bên cạnh đó, mỗi bài hát cần có những điểm nhấn riêng, thể hiện được cá tính và thế mạnh của người trình diễn. Đông Đào cho rằng ca sĩ cũng phải biết nhận diện điểm yếu của mình để tìm cách xử lý phù hợp, thay vì cố gắng phô diễn những điều chưa thực sự tốt. Với giọng ca 7X, đó cũng là một phần của nghệ thuật biểu diễn.

Đặc biệt, Đông Đào có một quan niệm đáng chú ý về dấu ấn của người nghệ sĩ: “Khi mình cất giọng hát lên thì ít nhiều trong 10 người đang ngồi nghe, có 3 - 4 người nhận ra giọng hát của ca sĩ đó là mình mới thành công”. Bởi theo nữ ca sĩ, khán giả có thể yêu thích một ca khúc, nhưng điều khiến họ nhớ lâu chính là màu sắc và cá tính riêng của người thể hiện.

Đông Đào vẫn duy trì niềm đam mê ca hát sau 40 năm làm nghề Ảnh: NSX

Hành trình nghệ thuật của ca sĩ Đông Đào

Tình yêu âm nhạc đến với Đông Đào từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Thuở nhỏ, nữ ca sĩ thường nghe radio, bắt chước những giọng hát yêu thích rồi ngân nga theo. Trong những giờ giải lao, khi thầy cô đề nghị học sinh lên hát trước lớp, Đông Đào thường được bạn bè gọi tên. Nhận thấy năng khiếu của nữ ca sĩ, nhà trường bắt đầu hướng dẫn, bồi dưỡng và tạo cơ hội tham gia các cuộc thi văn nghệ.

Được gia đình ủng hộ, nữ ca sĩ có thêm động lực để theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau khi học qua trường lớp chuyên môn, Đông Đào tiếp tục tích lũy kinh nghiệm từ những năm tháng biểu diễn thực tế. Theo cô, kỹ thuật là điều cần thiết nhưng chưa đủ để tạo nên một giọng hát có sức sống. Người nghệ sĩ phải trải nghiệm, va chạm và cảm nhận nhiều hơn để hình thành cách thể hiện riêng.

Nhìn lại hành trình hơn 40 năm, ca sĩ Đông Đào cho rằng bản thân may mắn khi được sống với nghề mình yêu thích. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng từng trải qua những giai đoạn chững lại khi thị trường âm nhạc không còn ưu ái dòng nhạc quê hương, bolero mà mình theo đuổi. Dẫu có lúc tự hỏi liệu có nên tiếp tục, tình yêu sân khấu vẫn thôi thúc Đông Đào trở lại. Nữ ca sĩ chia sẻ, chỉ cần còn khán giả nhận ra và yêu thương tiếng hát của mình, đó đã là nguồn động lực đáng quý để tiếp tục làm nghề.