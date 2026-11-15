Ca sĩ bolero Mai Diễm My nói về áp lực ngoại hình và cuộc sống tuổi 29

Chia sẻ về sự thay đổi sau khi giành quán quân Người kể chuyện tình, Mai Diễm My cho biết sân chơi âm nhạc này giúp cô được khán giả biết đến, yêu thương nhiều hơn. Sau cuộc thi, người đẹp 9X có thêm nhiều cơ hội để đi hát, gặp gỡ và học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong nghề. Với cô, đây là một kỷ niệm đẹp, đồng thời cũng là động lực để bản thân cố gắng hơn trên con đường ca hát.

Trăn trở của Mai Diễm My sau danh hiệu quán quân

Mai Diễm My tiếp tục theo đuổi dòng nhạc bolero sau khi giành quán quân Người kể chuyện tình Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Với tôi, ngoài giọng hát hay thì mình cần biết cách truyền cảm xúc đến khán giả và có dấu ấn riêng. Tôi nghĩ không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao, mà quan trọng là mình luôn cố gắng, hát bằng sự chân thành và mang đến những tiết mục chất lượng. Tôi tin rằng khi mình làm nghề bằng cái tâm và luôn trân trọng khán giả, thì tình cảm mọi người dành cho mình sẽ ngày càng nhiều hơn”.

Bên cạnh giọng hát, Mai Diễm My được khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp. Khi được hỏi điều đó có khiến bản thân áp lực trong việc chăm chút hình ảnh khi xuất hiện trước công chúng, quán quân Người kể chuyện tình cho biết cô quan niệm khi hoạt động nghệ thuật, việc chăm chút hình ảnh là điều cần thiết.

Cô nói thêm: “Tôi cũng muốn mình luôn chỉn chu và xinh đẹp hơn mỗi khi xuất hiện. Nhưng tôi không đặt nặng áp lực lúc nào cũng hoàn hảo, quan trọng nhất vẫn là khán giả nhớ đến mình qua giọng hát và những gì mình cống hiến”.

Dù vậy, Mai Diễm My cũng có những áp lực riêng khi theo đuổi bolero. Trong đó, điều khiến giọng ca 9X trăn trở là làm sao để bản thân tốt hơn mỗi ngày và giữ được tình yêu với dòng nhạc này. Bên cạnh đó, quán quân Người kể chuyện tình còn mong muốn mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng. “Tôi nghĩ đã chọn con đường này thì phải luôn cố gắng và nghiêm túc với nghề”, cô nhấn mạnh.

Mai Diễm My cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng Ảnh: NVCC

Cuộc sống riêng của Mai Diễm My

Thực tế, thị trường có nhiều ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bolero cũng tạo áp lực về sự cạnh tranh. Nói về điều này, Mai Diễm My quan niệm mỗi người đều có màu sắc riêng. Do đó, thay vì cố gắng trở thành một ai khác, cô chọn giữ chất giọng, cách hát của riêng mình. Từ đó, nữ ca sĩ 9X hy vọng rằng khi nghe một ca khúc, khán giả có thể nhận ra đó là Mai Diễm My.

Bản thân Mai Diễm My cũng không ngại thử thách một sân chơi khác dù đã giành quán quân Người kể chuyện tình. Cô bộc bạch: “Tôi luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới nếu có chương trình phù hợp. Với tôi, mỗi sân chơi đều là một trải nghiệm quý giá để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Danh hiệu quán quân là niềm vui lớn, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng trên con đường âm nhạc”.

Dù tất bật với các hoạt động ca hát, Mai Diễm My nói cô luôn cố gắng cân bằng với cuộc sống riêng. Có những ngày công việc khá nhiều nên nữ ca sĩ 9X gần như dành hết thời gian cho âm nhạc. Còn khi được nghỉ, cô thích ở nhà, chăm sóc bản thân, ăn món mình thích hoặc đơn giản là không làm gì cả. “Với tôi, đôi khi những điều bình thường như vậy lại rất vui”, người đẹp cho hay.