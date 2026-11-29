Cửa kính vỡ tại một nhà ga của sân bay quốc tế Los Angeles (bang California, Mỹ) hôm 28.11 ảnh: afp

AFP hôm nay 29.11 dẫn thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn động đất nằm ngoài khơi Manhattan Beach, một thành phố gần Los Angeles. Sau trận động đất ban đầu, khu vực này tiếp tục ghi nhận hàng loạt dư chấn.

Cơn địa chấn kích hoạt chuông báo động của hàng loạt xe cộ, phá vỡ cửa kính tại sân bay và khiến khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu khi các quy trình an toàn được kích hoạt. Tuy nhiên, đến sáng nay (29.11, giờ Việt Nam) vẫn chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại lớn.

Văn phòng các vấn đề khẩn cấp của Thống đốc California thông báo trên Facebook rằng đang làm việc với các quan chức địa phương để đánh giá bất kỳ ảnh hưởng nào sau vụ việc.

"Các trận động đất thường khó đoán, vì thế hãy chuẩn bị cho các dư chấn", văn phòng bổ sung.

Trận động đất ban đầu đã buộc một chuyến bay của Hãng Delta Airlines từ bỏ nỗ lực hạ cánh ngay vào thời điểm tiếp cận sân bay Los Angeles.

Máy bay chuẩn bị chạm xuống đường băng thì trận động đất ập đến, buộc phi hành đoàn phải từ bỏ việc hạ cánh để phòng ngừa trường hợp đường băng đột ngột xuất hiện vết nứt.

Trên Đài Fox News, Thị trưởng thành phố Los Angeles Karen Bass cho rằng đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn trong lúc vẫn chưa rõ liệu các đường băng đã được kiểm tra an toàn hay không.

Một cơn dư chấn sau đó khiến một tấm trần màu trắng tại sân bay Los Angeles rơi xuống. Cửa kính tại một trong các nhà ga của sân bay cũng bị vỡ.

"Ai nấy đều sợ hãi", theo luật sư Kenna Cramer đang chuẩn bị làm thủ tục lên chuyến bay đến Washington.

Sở cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết vẫn duy trì trạng thái ứng phó động đất, và nhân sự tại hơn 100 trạm cứu họa triển khai việc đánh giá ảnh hưởng đối với các cơ sở hạ tầng trong khu vực phụ trách.