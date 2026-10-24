Trung Quốc cứu hộ sau động đất chết người ở Tây Tạng

Cơ quan chức năng cho biết trận động đất xảy ra tại huyện Ba Thanh, TP.Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng vào tối 22.10 với cường độ 7 độ Richter, mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1.2024. Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết đã ghi nhận hơn 400 đợt dư chấn sau đó.

Lính cứu hỏa kiểm tra những ngôi nhà bị ảnh hưởng tại Ba Thanh Ảnh: AP

Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã ra lệnh tập trung tối đa nguồn lực cho công tác tìm kiếm, cứu nạn và khẩn trương điều trị cho người bị thương, giảm thiểu thương vong. Do khu vực bị ảnh hưởng là vùng núi cao với nhiệt độ thấp, ông Tập nhấn mạnh cần theo dõi sát sao hoạt động địa chấn và điều kiện thời tiết để ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp.

Chính quyền Ba Thanh đã huy động hơn 1.600 người tham gia công tác cứu trợ. Lực lượng cứu hỏa điều 25 phương tiện và 110 nhân sự. Theo Tân Hoa xã, hơn 12.000 người đã được sơ tán trong khi hơn 300 ngôi nhà bị sập.

Động đất tại Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Trong khi đó, CCTV đưa tin tính đến rạng sáng 23.10, hàng cứu trợ bao gồm 1.000 nhà tiền chế, 3.239 căn lều, 4 máy phát điện, 1.000 đèn pin và nhiều hàng hóa khác đã được chuyển đến. Trung Quốc đã trích 80 triệu nhân dân tệ (309 tỉ đồng) từ quỹ cứu trợ thiên tai khẩn cấp và ngân sách trung ương cho nỗ lực khắc phục hậu quả sau động đất.