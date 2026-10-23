Động đất 7 độ Richter ở Tây Tạng, nhiều người thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã ngày 23.10 dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Nagqu (Trung Quốc), trận động đất đã làm sập ít nhất 339 ngôi nhà và 20 chuồng gia súc. Trong số những người bị thương, 11 người đang trong tình trạng nguy kịch. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Giới chức địa phương đã huy động hơn 1.600 người tham gia cứu hộ, đồng thời chuyển đến khu vực bị ảnh hưởng 1.000 căn nhà lắp ghép, khoảng 3.000 lều và giường xếp cùng đèn pin, quần áo giữ ấm và các vật dụng thiết yếu.

Động đất tại Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Các video lan truyền cho thấy người dân rời khỏi nhà và tìm nơi trú ẩn bên ngoài hoặc trong xe ô tô đậu trên đường phố. Một cư dân cho biết ông bị đánh thức bởi trận động đất mạnh và nghe thấy tiếng nhà kêu cót két trong cơn rung chuyển.

Hãng tin AP đưa tin trận động đất cũng gây gián đoạn liên lạc tại một số khu vực, buộc ngành đường sắt địa phương tạm dừng các chuyến tàu đi qua vùng bị ảnh hưởng. Đá lở sau động đất khiến một đoạn quốc lộ 317 phải đóng cửa, chỉ cho phép phương tiện cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ lưu thông trong lúc lực lượng chức năng dọn dẹp đất đá.

Công tác cứu hộ đối mặt thêm khó khăn khi khu vực xảy ra động đất nằm ở vùng cao, dân cư thưa thớt. Theo Tân Hoa xã, tuyết được dự báo sẽ xuất hiện rải rác trong 3 ngày tới, làm gia tăng thách thức đối với việc tiếp cận các địa điểm bị cô lập và hỗ trợ người dân mất nhà cửa.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 22 giờ 33 phút ngày 22.10, với tâm chấn cách thành phố Nagqu khoảng 191 km về phía đông đông bắc, ở độ sâu khoảng 18 km. Nagqu nằm cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng hơn 300 km về phía bắc.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại khu vực trong vòng 5 năm qua.

Vào năm 2010, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại Yushu thuộc tỉnh Thanh Hải lân cận, khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích, theo Reuters.