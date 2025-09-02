Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Động đất kinh hoàng ở Afghanistan, hơn 600 người chết

Văn Khoa
Văn Khoa
02/09/2025 05:05 GMT+7

Giới chức Afghanistan hôm qua (1.9) thông báo khoảng 622 người đã thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương trong trận động đất xảy ra ở miền đông nước này vào khuya 31.8, theo Reuters.

Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, giới chức y tế cho hay lực lượng cứu hộ đang chạy đua để tiếp cận các ngôi làng hẻo lánh nằm rải rác trong khu vực có lịch sử lâu dài về động đất và lũ lụt. "Số liệu từ một vài phòng khám cho thấy hơn 400 người bị thương và hàng chục người tử vong", phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan Sharafat Zaman cho hay trong một thông báo, cảnh báo về số thương vong sẽ còn tăng.

Động đất Afghanistan kinh hoàng: Hơn 600 người chết và 1 . 500 Người bị thương - Ảnh 1.

Nạn nhân vụ động đất điều trị tại bệnh viện vào ngày 1.9

Ảnh: Reuters

Hình ảnh từ Reuters cho thấy trực thăng đang đưa những người bị ảnh hưởng ra ngoài, trong khi người dân hỗ trợ binh sĩ và nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe cứu thương.

Bộ Y tế Afghanistan thông báo 3 ngôi làng ở tỉnh Kunar đã bị san phẳng, và nhiều ngôi làng khác cũng bị thiệt hại đáng kể. Ông Najibullah Hanif, quan chức phụ trách thông tin của tỉnh Kunar, cho hay đã có 250 người chết và 500 người bị thương, và con số thương vong có thể thay đổi.

Động đất ở Afghanistan: hơn 620 người thiệt mạng, 1.500 người bị thương

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót ở khu vực giáp ranh với vùng Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan, nơi những ngôi nhà bằng bùn và đá đã bị san phẳng bởi trận động đất ở độ sâu 10 km nói trên, theo Reuters.

Động đất mạnh ở Afghanistan, hàng trăm người có thể đã thiệt mạng

Động đất mạnh ở Afghanistan, hàng trăm người có thể đã thiệt mạng

Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra ở miền đông Afghanistan, theo Reuters dẫn lời các quan chức địa phương hôm nay 1.9.

Động đất kinh hoàng làm hơn 800 người chết, 2.500 người bị thương ở Afghanistan

Xem thêm bình luận