Đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ

Cam kết "20 hoạt động - 5 con số lớn" trong năm 2026

Tại buổi lễ, anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên (SV) VN, nhấn mạnh vai trò then chốt của SV trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của sự phát triển đất nước. Theo anh Tùng, dù VN có hơn 2 triệu SV nhưng tỷ lệ theo học các lĩnh vực STEM mới chỉ đạt khoảng 27 - 31%, trong khi nhu cầu nhân lực công nghệ chất lượng cao (AI, bán dẫn, dữ liệu lớn…) đang thiếu hụt nghiêm trọng. Thực tế cho thấy SV VN có tiềm năng lớn với nhiều công trình nghiên cứu tiệm cận chuẩn mực quốc tế, nhưng các hoạt động còn phân tán và thiếu các cố vấn đồng hành.

Trước thực trạng đó, T.Ư Hội SV VN chính thức triển khai Chương trình đồng hành với SV VN tài năng công nghệ với cam kết "20 hoạt động - 5 con số lớn" ngay trong năm 2026. Cụ thể, chương trình sẽ tổ chức tối thiểu 20 hoạt động học thuật - khoa học - công nghệ trọng tâm cấp T.Ư, gắn trực tiếp với 11 nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia, từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, bán dẫn…

Đặc biệt, chương trình đặt mục tiêu hình thành các bài báo khoa học, tham luận và ý tưởng đổi mới sáng tạo của SV, thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học SV trong nước và quốc tế, các cuộc thi học thuật, hackathon và sân chơi công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, dữ liệu, blockchain, bán dẫn, UAV, y sinh và năng lượng. Từ đó, chọn ra hỗ trợ ít nhất 1.000 bài báo khoa học công bố quốc tế của SV thiết thực thực hiện chỉ tiêu: "Đến năm 2030, số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm" theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình ẢNH: MINH ĐỨC

Ban tổ chức sẽ lựa chọn tối thiểu 200 dự án, ý tưởng công nghệ SV tiêu biểu, đồng hành cùng các bạn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn dự án nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng phát triển.

Chương trình hướng tới giới thiệu và trưng bày ít nhất 150 sản phẩm, mô hình, giải pháp khoa học - công nghệ của SV, từ các ứng dụng AI, dữ liệu lớn, blockchain, nhà máy thông minh, tự động hóa, công nghệ không người lái, đến các giải pháp y - sinh học, năng lượng sạch và Net Zero, qua đó khẳng định năng lực sáng tạo và khả năng đóng góp thực chất của SV VN.

Song song đó, T.Ư Hội SV VN sẽ đầu tư mạnh cho nền tảng tri thức và hệ sinh thái đồng hành, với mục tiêu bổ sung ít nhất 5.000 đầu mục tài liệu khoa học - công nghệ vào kho học liệu số trên Cổng thông tin SV với khoa học công nghệ; đồng thời thu hút trên 500 thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ, nhà khoa học trẻ trong và ngoài nước tham gia cố vấn, đồng hành cùng SV, kết nối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học trong và ngoài nước.

Khát vọng sáng tạo tri thức mới của thế hệ trẻ

Tại chương trình, đại diện cộng đồng SV tài năng công nghệ phát biểu hưởng ứng, Nguyễn Song Thiên Long (SV năm 3 ngành khoa học máy tính, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình từ một học sinh chuyên toán tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ) đến tác giả, đồng tác giả của gần 20 bài báo khoa học quốc tế.

"Nghiên cứu khoa học không phải là điều xa vời, không phải là đặc quyền của một số ít người xuất sắc, mà là một con đường bền bỉ và đặc biệt cần rất nhiều sự đồng hành. Sự đồng hành của tổ chức hội hôm nay chính là nền tảng để thế hệ SV công nghệ VN ngày mai tự tin hội nhập và đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu", Long bày tỏ.

Thiên Long cũng đại diện SV cả nước cam kết sẽ không ngừng rèn luyện tư duy nghiên cứu, gắn tri thức với thực tiễn phát triển của đất nước để "không chỉ theo kịp mà quyết tâm bứt phá, không chỉ tiếp nhận tri thức mà nỗ lực sáng tạo tri thức mới".

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường học thuật mở, kết nối trí tuệ SV VN trong và ngoài nước, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, T.Ư Hội SV VN chính thức ra mắt Cổng thông tin SV VN tài năng công nghệ. Đây sẽ là nền tảng số kết nối tri thức, học liệu và hệ sinh thái đồng hành dành riêng cho SV đam mê công nghệ.